Passa il Giro, una città ’blindata’. La mappa per muoversi senza disagi

Duemila posti auto da liberare entro la mattina alle ore 8.30, 178 strade da chiudere al traffico dalle ore 13 alle 18, ben 52 agenti di polizia locale (e 85 volontari della protezione civile) impegnati in postazione fissa solo per presidiare le strade che intersecano il percorso rosa: ben 28 chilometri finali, in territorio fanese, dei 192 totali sulle gambe dei ciclisti impegnati nella 12° tappa del Giro d’Italia che giovedì 16 maggio da Martinsicuro arriverà a Fano per mostrare al mondo tutta la bellezza di questo territorio.

Per tutta la durata della manifestazione ciclistica ai mezzi pesanti sarà interdetta la circolazione nel territorio comunale, con l’obbligo di imboccare l’autostrada dai caselli di Pesaro e Marotta per superare l’impasse fanese.

In ogni caso, per tutti, è consigliato il transito in superstrada per evitare di trovarsi imbottigliati nel reticolo viario cittadino, modificato dal transito della carovana rosa. Inevitabili i disagi per il trasporto pubblico che vede fermate soppresse e il terminal del Pincio, spostato nel parcheggione di via della Giustizia.

Se il trasporto degli studenti fuori sede è garantito per l’andata, per il ritorno ai ragazzi che frequentano gli istituti di Pesaro è consigliato di utilizzare il treno. I tragitti da sud sono infatti notevolmente allungati dalle deviazioni studiate per bypassare il circuito rosa, ma sono invece azzerate le alternative nel tragitto da nord a sud con un metaforico muro che si alzerà a Fossosejore con deviazioni verso l’Ardizio e la Mombaroccese.

Ad ogni modo i vigili consentiranno sempre il transito in emergenza dei mezzi di soccorso e dei privati, quando lungo il percorso non ci saranno ciclisti in transito. E verrà attivato il Coc. A indicare sinteticamente le strade interessate dal Giro sono state ieri la comandante della Polizia Locale Annarita Montagna e la dirigente dell’Ufficio Progettazione Traffico ingegner Ilenia Santini.

"Da San Costanzo prendiamo il Giro da via Moneta, la nuova complanare che arriva fino al campo d’aviazione e via Papiria, dove si passa sopra il ponte di Tre Ponti, si scende, si costeggia la Cooperativa fino a via Campanella dove a destra si prosegue fino alla provinciale che collega a Sant’Orso. Passando per Regini Garden arriviamo alla I strada di Bellocchi, attraversiamo l’abitato fino alla Flaminia dove si gira a sinistra per Cuccurano, si imbocca via della Patuccia davanti alla scuola per salire a Monte Giove (qui non ci saranno indicazioni di divieto di sosta ma è implicito dal mattino, ndr) si scende a Centinarola all’altezza di via Monfalcone per riprendere la Flaminia fino all’interquartieri, per via Aldo Moro si arriva in viale Italia si va verso il cimitero, alla Liscia si prende via Nazario Sauro scendendo in viale Adriatico per il curvone del Bar del Porto, al Rastatt si risale in viale Battisti fino alla Bella Napoli, verso la stazione in volata lungo via XII settembre per l’arrivo in viale Gramsci".

L’attenzione massima è ai divieti di sosta dalle 16 del giorno prima in tutto il cosiddetto circuito del Carnevale, compresi il parcheggio della caserma e quello del foro boario (dove però scatterà più tardi, alle 20 per agevolare l’accesso in ospedale) per lasciare spazio ai mezzi al seguito del Giro. Per ulteriori dettagli da ieri è disponibile sul sito internet del comune l’ordinanza dirigenziale che indica nel dettaglio: orari, deviazioni e divieti.