’Passaggi’: ad Agnese Pini il premio Barbato

"Per averci invitato al tavolo dell’incertezza, là dove il ’non so’ è un passaporto per la pienezza dell’io destinato al viaggio e alla scoperta". Con queste parole, l’onorevole Giorgia Latini ha premiato ieri Igor Sibaldi nel cuore della seconda giornata di Passaggi Festival, in una cerimonia intensa sul palco di piazza Marcolini. E oggi il festival della saggistica entra nel vivo con un programma densissimo. Tra gli appuntamenti di punta, sempre in piazza XX Settembre, il conferimento del Premio giornalistico "Andrea Barbato" ad Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale, che sarà anche protagonista della presentazione del suo memoir ’La verità è un fuoco’ (Garzanti) alle 21.15, intervistata da Giulia Carla De Carlo. A precedere l’incontro, alle 21, la consegna del Premio "Un lungo impegno" ai volontari che da anni contribuiscono in modo fondamentale alla realizzazione della manifestazione.

In seconda serata (22.30), sempre in piazza, il pubblico potrà ascoltare Giulia Ligresti e Carlo Sama raccontare due storie emblematiche dell’Italia degli ultimi decenni: la prima con ’Niente è come sembra’, la seconda con ’La caduta di un impero’, sulle vicende del gruppo Ferruzzi-Montedison. Ai Giardini del Pincio, per la rassegna "Fuori Passaggi", l’attore Ettore Bassi e la cantante Debora Iannotta presenteranno il loro libro a quattro mani sulla relazione uomo-donna nel Novecento, accompagnati dal musicista Lino Pariota. A seguire, il rapper e autore Ghemon si racconterà nel libro ’Nessuno è una cosa sola’.

Ricco anche il pomeriggio, con presentazioni simultanee in tutta la città: Filippo Facci in piazza Marcolini con il suo ’Dizionario politicamente scorretto’; Elisabetta Moro e Marino Niola all’ex Chiesa di San Francesco con ’Gatti neri e specchi rotti’; Antonio Bacciocchi al Giardino Radicioni con la biografia dedicata a Ringo Starr. Al Bastione Sangallo si esploreranno i temi dell’esoterismo con Simonetta Vincenzi e Carlo Bozzelli, mentre al Lido di Fano, Marta Perrotta parlerà delle pioniere della radio, e Fulvio Laus offrirà un aperitivo scientifico incentrato sulla rivoluzione darwiniana.

Dalle 19.30, all’ex San Francesco, Rossano Sasso interverrà su temi educativi e identitari. Il deputato della Lega ieri ha puntato il dito contro "qualche anima bella di sinistra" che pare "abbia intenzione di impedirmi fisicamente di parlare e si stia agitando al punto da richiedere l’attenzione delle forze dell’ordine per la presentazione del mio libro. Allucinante". E ancora: "Centri sociali, estremisti Lgbt e chiunque voi siate, ho un messaggio per voi: negare a qualcuno con la violenza la possibilità di parlare è da delinquenti. Non ho paura delle vostre intimidazioni e ribadisco: fuori l’ideologia gender dalle scuole".