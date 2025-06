’Passaggi’ entra nel vivo: "E va oltre la politica"

"Un grande evento trasversale, senza una connotazione politica, capace di intercettare ogni pensiero. Cosa non facile soprattutto in questo periodo". Così l’assessore Alberto Santorelli alla cerimonia di inaugurazione, ieri sera alle 21,30, del Festival Passaggi nella suggestiva cornice della Corte malatestiana di fronte a un centinaio di persone. Grandi aspettative per la rassegna dedicata alla saggistica che per cinque giorni trasformerà la città in un vivace salotto culturale.

Oggi, seconda giornata della XIII edizione, si apre con "Buongiorno Passaggi" al Bon Bon Art Cafè: alle 9.30, Alessandro Chetta presenta "Woke. I nuovi bigotti", dialogando con l’editrice Federica Savini e Carolina Iacucci. Il pomeriggio sarà scandito dai laboratori per bambini, dagli incontri alla Memo e dai primi appuntamenti divulgativi, tra cui "Mafia ed economia" con Nando Dalla Chiesa (ore 18.15, San Francesco) e il laboratorio scientifico "Calici di scienza" al tè letterario L’Uccellin Bel Verde (18.30).

Alle 19,30 in piazza Marcolini si terrà la cerimonia di consegna del Premio Passaggi 2025 a Igor Sibaldi, autore di "Come non essere stupidi", con il saluto dell’onorevole Giorgia Latini e l’intervento di Sara Manfuso. In contemporanea, Anna Tonelli presenterà "Presidentesse" con Marco Labbate al Giardino Radicioni, mentre a Bagni Elsa si parlerà di musica e identità con Fernando Rennis. Il programma prosegue alle 21.15 in piazza XX Settembre con Stefania Craxi, intervistata da Pietro De Leo, e alle 22.30 con Pier Luigi Bersani in dialogo con Alessandra Longo, accolto dal saluto di Marta Ruggeri e Renato Claudio Minardi. Sempre in serata, al Pincio, i Modena City Ramblers riceveranno il Premio Fuori Passaggi, raccontando "Nati per la libertà" con Davide Morresi (21.15), e alle 22.30 Veronica Raimo discuterà di "Sabbie mobili" con Carolina Iacucci. Annullato l’incontro, previsto per le 19.30 in piazza Marcolini, con Felice Adinolfi, Roberto Weber e Vincenzo Gesmundo che avrebbero dovuto dialogare con il giornalista Lino Balestra e l’onorevole Mirco Carloni sul libro "Il cibo a pezzi. La guerra nel piatto" (Bompiani). In serata, alle 21.15, l’ex Chiesa di San Francesco ospiterà il confronto tra il giornalista Luigi Benelli e Mario Turco sul libro "La strada giusta", mentre alle 22.30 Fabio Fiori porterà al centro l’elemento acqua, parlando con Luca Pascucci de "L’abbraccio del mare". Infine, annunciato fuori programma un nuovo evento di rilievo: sabato alle 23.30 in piazza XX Settembre, Luca Steinmann, reporter e autore di "Vite al fronte", racconterà i conflitti globali dialogando con la giornalista Flavia Fratello.