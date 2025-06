Passaggi Festival chiude col ministro Giuli

"Un viaggio tra le tracce vive del sacro nella storia d’Italia": così il ministro della Cultura Alessandro Giuli (foto) definisce il suo libro Antico presente, che presenterà stasera alle 21.15 in piazza XX Settembre insieme al giornalista Paolo Conti, nell’evento speciale che concluderà la XIII edizione di Passaggi Festival. Durante la serata verranno assegnati gli ultimi due premi del festival.

Il riconoscimento "Una Lettura fra le Nuvole" andrà a Christina Olindo per Malamadre, con menzioni a Susanna Frascari e Ivano Talamo (ore 21.15, Giardino Radicioni). In piazza, alle 22.30, Jessica Chia racconterà la storia partigiana di Sandra Gilardelli, protagonista del suo libro La staffetta senza nome, con Francesca Schianchi e un video inedito. Alle 21, l’assessore Loretta Manocchi consegnerà il premio "Elisa Mascarucci" per il miglior laboratorio per bambini.

Tra gli appuntamenti più attesi, alle 21.15 ai Giardini del Pincio, Rula Jebreal affronterà con Silvia Bombino il tema del genocidio e delle responsabilità politiche e morali della società contemporanea. Nando Dalla Chiesa sarà alle 18.15 al Giardino Radicioni per parlare di università e rivoluzione culturale con Federica Cabras. Di spiritualità e giovani si discuterà invece alle 19.30 al Chiostro di San Paterniano con mons. Domenico Sorrentino, mons. Andrea Andreozzi ed Eugenio Fatigante.

Il programma inizierà alle 18 con la masterclass editoriale alla Memo. Alle 18.15, Ivano Dionigi sarà all’ex Chiesa di San Francesco; alle 18.30, Cristina Chiuso interverrà a Fosso Sejore, Paolo Gresta a Bagni Elsa e Marika Pedinotti al Bastione Sangallo. Alle 19.30, Andrea Maggi sarà in Piazza Marcolini con la Scuola Holden; Stefano Pivato parlerà di emozioni e politica all’ex San Francesco. Chiuderanno la giornata Silvia Bencivelli in piazza Marcolini e Lorenzo Bartalesi all’ex San Francesco, entrambi alle 21.15. Alle 22.30, Natasha Stefanenko sarà al Pincio con Andrea Agostini per raccontare la sua "guida sentimentale" delle Marche. Programma completo su www.passaggifestival.it. Tiziana Petrelli