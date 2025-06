Passaggi Festival, conto alla rovescia

Mancano poche ore all’inizio di Passaggi Festival e Fano è già immersa nella magia della parola scritta. Le vetrine dei negozi del centro storico si sono trasformate in piccole scenografie letterarie, con macchine per scrivere, frasi iconiche e allestimenti ispirati al tema "Nemiche. Le parole che temiamo". È il segnale tangibile che il festival sta per cominciare. E comincerà proprio da qui, con un’esplosione di appuntamenti culturali che da domani a domenica animeranno centro e mare, dalla mattina a tarda sera. Tutto gratuito, con una giornata inaugurale scandita da un ritmo intenso.

Si parte alle 9.30 al Bon Bon Art Cafè con "Buongiorno Passaggi", che vedrà Valentina Bartolucci e Giorgio Gallo dialogare con Luciano Benini su come costruire la pace in un mondo in guerra. Nel pomeriggio spazio ai più piccoli con attività e laboratori alla Memo, a Passaggi Libri e Caffè e ai Bagni Torrette, mentre alle 18 alla Mediateca si aprono due mostre: la "Beatles Exhibition" e "Una lettura fra le nuvole", esposizione di graphic novel. Alle 19, la fanese Maria Speranza Spinaci inaugura "Parole illustrate".

La cerimonia ufficiale si terrà per la prima volta nella suggestiva Corte malatestiana alle 21. Subito dopo, sempre qui, lo spettacolo teatrale tratto da "Domani sarà tardi" di Luigi Contu, con letture di Nina Pons e Ivan Olivieri e un dialogo con la giornalista Alessandra Longo. Nel cuore del festival anche i grandi temi: all’ex San Francesco Carla Forcolin parlerà di adozione, in piazza Marcolini Claudio Caprara rifletterà sul comunismo italiano con Nando dalla Chiesa, e al Giardino Radicioni Andrea Romano racconterà le storie di "patrioti di sinistra".

In serata, spazio all’attualità con Antonio Preziosi (ore 22.15) ospite in Piazza Marcolini con i suoi due libri: "Leone XIV. La via disarmata e disarmante" (San Paolo Edizioni) e "Linea Segreta. I retroscena tra Stato e Vaticano" (San Paolo Edizioni). Poi toccherà alla riflessione femminista con Vanessa Roghi, mentre il Giardino Radicioni ospiterà lo spettacolo di improvvisazione "Letto" di Marco Mussoni (ore 22.30). Info passaggifestival.it