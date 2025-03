Passaggi resta a Fano e mette in cassa un tesoretto

Passaggi Festival continuerà a essere ospitato in esclusiva a Fano per almeno altri tre anni. È quanto stabilito dalla nuova convenzione firmata tra l’amministrazione comunale e l’associazione Passaggi Cultura, che organizza l’evento. L’annuncio è stato dato dal direttore del festival, Giovanni Belfiori, che ha sottolineato l’importanza di questo accordo: "Per la prima volta in 12 anni, il Comune ha stabilito anche l’entità del contributo economico, garantendo 110mila euro per il 2025 e 120mila euro per i due anni successivi". Oltre al sostegno finanziario, il Comune assicurerà anche una serie di servizi, tra cui l’utilizzo di spazi nel centro storico e nella zona mare. La certezza di un contributo pluriennale rappresenta un elemento di grande rilevanza per il festival della saggistica fanese, conosciuto ormai in tutta Italia grazie alle sue prestigiose collaborazioni, permettendo una programmazione più solida e una ricaduta economica sul territorio.

"Queste risorse – ha evidenziato Belfiori – torneranno alla città, coinvolgendo hotel, ristoranti, bar, agenzie di comunicazione e molte altre realtà locali". Il direttore ha anche voluto esprimere un plauso all’amministrazione comunale, ringraziando il sindaco Luca Serfilippi, la giunta e, in particolare, l’assessore al Turismo e Grandi Eventi, Alberto Santorelli (con lui nella foto). L’appuntamento con Passaggi Festival è già fissato: dal 25 al 29 giugno 2025, Fano tornerà a essere la capitale della saggistica e del dibattito culturale…vista mare!

