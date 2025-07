’Passeggiate al castello’. Si cammina tra le mura. Ma ci si arriva in navetta

Prende il via stasera uno dei classici estivi: le ‘Passeggiate al Castello’ di Mondolfo. Tutti i mercoledì, sino al 10 settembre, gratuitamente si potrà essere accompagnati a visitare l’abitato antico racchiuso nella duplice cortina muraria quattrocentesca frutto del genio militare dell’architetto senese Francesco di Giorgio Martini. Con ritrovo alle 21 al Complesso Monumentale di Sant’Agostino in via Cavour 9, il percorso di visita, accompagnato dai preparatissimi volontari dell’Archeoclub d’Italia, comprende pure il Museo civico e l’Armeria del Castello, dove ad accogliere i visitatori sarà un armigero in costumi medievali.

Per tutte le ‘Passeggiate al Castello’ di luglio e agosto è previsto il bus navetta gratuito dal lungomare di Marotta (con fermate al Camping Cesano alle ore 20,15; all’Hotel Ambassador alle 20,20; a Villa Valentina alle 20,25; all’Hotel Lilly alle 20,30; al Camping Gabbiano alle 20,35), con arrivo a Mondolfo alle ore 20,55 e ritorno alle 23,30. Nonostante la partecipazione libera e gratuita, è consigliata la prenotazione telefonando al 0721.960665. La prenotazione allo stesso numero è, invece, obbligatoria per assicurarsi il servizio del bus navetta da e per Marotta.

s.fr.