Pasticche larvicide e spray alla calendula o menta piperita . Da oggi il kit anti-zanzara in vendita nelle farmacie comunali

Il kit anti zanzara è in vendita da oggi nelle quattro farmacie comunali (FanoCenter, Sant’Orso, Gimarra, Stazione) al costo di 15 euro invece dei 23,60 di listino. Una decisione presa dal Comune e Aset, che gestisce le farmacie comunali, per andare incontro ai cittadini nella battaglia contro la zanzara tigre attraverso cui si può trasmettere il virus della Dengue. All’interno della confezione ci sono 10 pasticche di larvicida di Metoprene, considerato particolarmente efficace contro le zanzare in quanto impedisce alla larva di diventare adulta. Le pasticche possono essere utilizzate in tutti luoghi nei quali c’è acqua stagnante: tombini, fontane, copertoni, fosse biologiche, fossi e stagni.

Insieme al larvicida il kit contiene lo spray repellente Pikk Post dopo puntura con pepe della Tasmania che calma la sensazione di prurito e Mentyl lattato che dona freschezza. Al suo interno anche olio di Avocado e olio di Borragine con effetto idratante ed estratti di camomilla e calendula per attenuare il rossore. Completa la confezione lo spray protettivo Pikk Stop, nella versione per adulti o per bambini, entrambi a base di oli essenziali di lavanda e menta piperita. A disposizione delle farmacie circa 800 kit che, qualora invendute, rimarranno in magazzino per la prossima primavera-estate. In realtà diversi cittadini, per paura che le confezioni vengano esaurite velocemente, hanno già fatto le prenotazioni.

L’utilizzo degli spray protettivi è suggerito fino a quando non si abbasseranno le temperature, che decreteranno la naturale scomparsa delle zanzare. Così come può essere utile usare i larvicidi soprattutto da parte di chi ha giardini o spazi nei quali è più probabile la proliferazione delle zanzare.

