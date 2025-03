Patto con l’università per il verde urbano

Per redigere il proprio Piano del Verde, parte integrante della progettazione urbanistica, il Comune di Mondolfo ha stretto una collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, Dipartimento Simau (Scienze Ingegneria, Materia, Ambiente, Urbanistica), presentato ieri dal sindaco Nicola Barbieri insieme all’assessore all’ambente Filomena Tritiello, alla consigliera con delega alla rigenerazione urbana Alessia Boschini e ai docenti dell’ateneo dorico Giovanni Marinelli e Monica Pantaleoni.

Sono sei gli obiettivi-benefici perseguiti con il Piano, a partire dalla riduzione dell’inquinamento atmosferico, tenuto conto che un ettaro di ‘foresta urbana’ assorbe fino a 30 kg di Pm10. Il secondo è la diminuzione della Co2, considerato che una pianta situata in città assorbe tra i 10 e i 20 kg di anidride carbonica. Il terzo è la riduzione della temperatura, perché gli alberi possono contribuire a un calo medio della stessa di 3,5 gradi.

Tra gli aspetti positivi vanno citati anche l’aumento di valore degli immobili, stimato dl fatto che più alberi possono incrementarlo anche del 20%; il contenimento del rischio idraulico, poiché le piante rallentano il deflusso dell’acqua piovana, contribuendo a ridurre il rischio di esondazione; e la creazione di spazi ricreativi e di aggregazione, perché le ‘foreste urbane’ permettono alle persone di incontrarsi e interagire, contribuendo alla loro salute mentale e fisica.

Il Dipartimento Simau condurrà, quindi, in collaborazione con il Comune di Mondolfo, specifiche attività di ricerca applicata nel settore della pianificazione territoriale e delle infrastrutture verdi. Studi utili per definire il futuro assetto del verde urbano che costituiscono una guida per la gestione e la manutenzione degli spazi verdi esistenti, la loro connessione e l’individuazione di nuove aree, favorendo una maggiore integrazione tra natura e città. Tra i principali obiettivi del progetto, come detto, la riduzione della CO2, la mitigazione delle temperature urbane, la valorizzazione del patrimonio immobiliare e il contenimento del rischio idraulico.

Sandro Franceschetti