Paura a Fano: intera famiglia intossicata dal monossido di carbonio, salvati in extremis

Fano, 27 gennaio 2025 – Una famiglia di cinque persone intossicata con il monossido di carbonio. Padre di 56 anni, madre 41enne e i tre figli di 25, 23 e 19 anni, di cittadinanza senegalese, avevano un braciere nel bagno e l’avevano lasciato acceso durante la notte saturando l’aria dell’appartamento con le pericolose esalazioni di gas.

E’ quanto accaduto sabato, pochi minuti prima della mezzanotte, in viale Romagna a Fano. Ad accorgersi dell’alto livello di monossido nell’aria sono stati i soccorritori del 118 che erano intervenuti nell’appartamento perché uno dei tre figli stava dando in escandescenza prendendo a testate le pareti e mostrando un comportamento violento. A dare l’allarme è stata la sorella del giovane. Non è chiaro se il comportamento del ragazzo fosse in qualche modo legato all’esalazione di monossido nell’aria ma di certo è che l’intervento del 118 è stato provvidenziale e ha evitato il peggio.

Nel frattempo, sul posto, è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri e i vigli del fuoco e, quando gli indicatori in dotazione all’equipaggio del 118 si sono messi in funzione, le 5 persone presenti all’interno dell’appartamento sono state fatte evacuare velocemente. I vigili del fuoco hanno provveduto ad individuare la fonte da cui si stava sprigionando il monossido e mettere in sicurezza l’area. In casa, nel bagno, era stato acceso un braciere, un modo per riscaldare l’ambiente circostante che tuttavia costituisce un’abitudine molto pericolosa e purtroppo diffusa. Sarebbe stato quello a sprigionare il monossido di carbonio che li stava avvelenando senza che se ne accorgessero.

I cinque componenti della famiglia sono stati trasportati con codici di media gravità in pronto soccorso a Fano. Da un punto di vista clinico non presentavano sintomi particolari legati all’intossicazione. Circostanza che è stata poi confermata dai risultati degli esami di laboratorio.

Per tutti è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Ravenna per essere sottoposti al trattamento della camera iperbarica. Dei cinque pazienti due hanno rifiutato la camera iperbarica mentre gli altri tre oggi verranno sottoposti a un ulteriore trattamento.