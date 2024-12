Paura per due incendi. Fiamme sui tetti di villette. Evacuata una famiglia

Vigili del fuoco in azione per sedare due incendi, in altrettanti edifici, fra ieri e oggi. Alle 5.40 di ieri mattina cinque squadre del comando provinciale di Forlì-Cesena e una in supporto dal distaccamento di Faenza sono intervenute in via Bassetta per l’incendio del tetto di una villetta a schiera (nella foto). Le squadre hanno operato a lungo per contenere le fiamme riuscendo a evitarne la propagazione agli edifici limitrofi. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’abitazione è stata dichiarata inagibile ed è stato necessario evacuare una famiglia. Sul posto anche la polizia locale.

Era stato invece concluso in precedenza, attorno alle 2 di notte, un intervento per un incendio scoppiato in una casa nelle campagne di Meldola, in località Valdinoce, con le fiamme a interessare anche in questo caso un tetto (ventilato). L’allarme è scattato attorno alle 16 di venerdì, con i vigili del fuoco di Forlì che sono intervenuti con una quindicina di operatori in strada della Iola. Le squadre hanno operato per arginare il prima possibile le fiamme e quindi effettuare le operazioni per la messa in sicurezza dell’edificio.