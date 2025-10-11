Paura sul lungomare, le strappa il collier e fugge

Aggredita in pieno giorno sul lungomare di Marotta da un ladro che la butta a terra e le strappa il collier. E’ ancora sotto choc Tonina Giorgi, signora di San Costanzo, dopo il grave episodio di cui è rimasta vittima mercoledì. "Sono stati momenti davvero brutti e più ci penso più mi sale l’agitazione", conferma la donna, che accetta di raccontarci ciò che le è accaduto.

"Erano le 17,30 e stavo camminando sul lungomare Colombo di Marotta, sul marciapiede, da sola, come faccio molto spesso. A un certo punto, mentre mi ero fermata per controllare il telefonino, mi sono sentita toccare da dietro sulle spalle e subito dopo ho sentito una mano sul collo che mi tirava la collana d’oro. Istintivamente ho afferrato la parte davanti del gioiello, facendo resistenza e questo deve aver fatto sbilanciare l’aggressore che era coi piedi sopra il muretto che separa il marciapiede dalla spiaggia, tanto che mi è caduto addosso trascinandomi a terra.

Una botta forte. Dopodiché lui si è rialzato di scatto ed è fuggito con il mio collier, che evidentemente nella concitazione di quegli attimi si è rotto".

La donna si è messa a gridare: "Sì, mentre mi tiravo su da terra urlavo con tutta la forza che avevo in gola e sono accorse diverse persone. Un uomo, addirittura, si è messo a correre dietro al ladro". Il quale, dal racconto della signora e della gente attirata dalle sue grida, all’altezza del sottopasso ferroviario che si trova alcune decine di metri a sud dello stabilimento ‘I sassi sotto’ ha attraversato la strada andando in direzione della Statale Adriatica, riuscendo a rendersi invisibile al suo inseguitore. Contemporaneamente altre persone hanno chiamato i carabinieri, arrivati sul posto in pochi minuti. I militari dopo essersi sincerati delle condizioni della signora Tonina, che ha riferito di sentirsi bene, hanno perlustrato la zona, ma senza esito. Sul tipo che l’ha aggredita la donna evidenzia: "Era un ragazzo di colore, di altezza media ed esile, che per me non aveva neppure 30 anni".

In merito alla collana sottrattale, stimabile in oltre 2mila euro, ci dice: "Ancor prima che per il valore economico mi dispiace per quello affettivo, perché per me era molto importante". "Ripeto – conclude -, ogni momento che passa mi cresce lo stato di malessere dentro. Non sono rimasta ferita, ma la paura è stata tanta e sono molto provata. Erano più di 20 anni che andavo a camminare da sola, ma adesso non me la sento più di andarci".

Giovedì alle 17,45, sempre a Marotta, nei pressi della stazione un’anziana ha subito il furto della catenina.