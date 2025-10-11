Marche, il nodo sanità
Alessandro Caporaletti
Marche, il nodo sanità
Fano
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Boati Maestra 24 anniIncidente autostradaSuperbonusSagre oggiMercatini usato
Acquista il giornale
CronacaPaura sul lungomare, le strappa il collier e fugge
11 ott 2025
SANDRO FRANCESCHETTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fano
  3. Cronaca
  4. Paura sul lungomare, le strappa il collier e fugge

Paura sul lungomare, le strappa il collier e fugge

E’ accaduto in pieno giorno a Marotta. La donna è anche caduta a terra. Un uomo ha tentato di inseguire il malvivente. Lei: "Ho ancora ansia"

Carabinieri sul lungomare. Nel riquadro Tonina Giorgi con il collier rubatole in una foto di alcuni mesi fa

Carabinieri sul lungomare. Nel riquadro Tonina Giorgi con il collier rubatole in una foto di alcuni mesi fa

Aggredita in pieno giorno sul lungomare di Marotta da un ladro che la butta a terra e le strappa il collier. E’ ancora sotto choc Tonina Giorgi, signora di San Costanzo, dopo il grave episodio di cui è rimasta vittima mercoledì. "Sono stati momenti davvero brutti e più ci penso più mi sale l’agitazione", conferma la donna, che accetta di raccontarci ciò che le è accaduto.

"Erano le 17,30 e stavo camminando sul lungomare Colombo di Marotta, sul marciapiede, da sola, come faccio molto spesso. A un certo punto, mentre mi ero fermata per controllare il telefonino, mi sono sentita toccare da dietro sulle spalle e subito dopo ho sentito una mano sul collo che mi tirava la collana d’oro. Istintivamente ho afferrato la parte davanti del gioiello, facendo resistenza e questo deve aver fatto sbilanciare l’aggressore che era coi piedi sopra il muretto che separa il marciapiede dalla spiaggia, tanto che mi è caduto addosso trascinandomi a terra.

Una botta forte. Dopodiché lui si è rialzato di scatto ed è fuggito con il mio collier, che evidentemente nella concitazione di quegli attimi si è rotto".

La donna si è messa a gridare: "Sì, mentre mi tiravo su da terra urlavo con tutta la forza che avevo in gola e sono accorse diverse persone. Un uomo, addirittura, si è messo a correre dietro al ladro". Il quale, dal racconto della signora e della gente attirata dalle sue grida, all’altezza del sottopasso ferroviario che si trova alcune decine di metri a sud dello stabilimento ‘I sassi sotto’ ha attraversato la strada andando in direzione della Statale Adriatica, riuscendo a rendersi invisibile al suo inseguitore. Contemporaneamente altre persone hanno chiamato i carabinieri, arrivati sul posto in pochi minuti. I militari dopo essersi sincerati delle condizioni della signora Tonina, che ha riferito di sentirsi bene, hanno perlustrato la zona, ma senza esito. Sul tipo che l’ha aggredita la donna evidenzia: "Era un ragazzo di colore, di altezza media ed esile, che per me non aveva neppure 30 anni".

In merito alla collana sottrattale, stimabile in oltre 2mila euro, ci dice: "Ancor prima che per il valore economico mi dispiace per quello affettivo, perché per me era molto importante". "Ripeto – conclude -, ogni momento che passa mi cresce lo stato di malessere dentro. Non sono rimasta ferita, ma la paura è stata tanta e sono molto provata. Erano più di 20 anni che andavo a camminare da sola, ma adesso non me la sento più di andarci".

Giovedì alle 17,45, sempre a Marotta, nei pressi della stazione un’anziana ha subito il furto della catenina.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

FurtoAggressioni