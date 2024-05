Pauroso frontale sulla Provinciale. Due persone al Pronto soccorso

Brutto incidente, con due feriti trasportati al pronto soccorso di Fano in codice giallo, nel primo pomeriggio di ieri sulla Sp 17 che collega Mondolfo a San Costanzo. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, due vetture si sono scontrate frontalmente e entrambi i conducenti, un uomo e una donna residenti nella Valcesano, hanno subito ferite che hanno reso necessario il loro trasferimento al Santa Croce. L’impatto si è verificato intorno alle 14,45 all’altezza di una semicurva. Sul posto si sono precipitate due ambulanze; i carabinieri, incaricati dei rilievi di legge; i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza le auto; e la polizia locale, occupatasi della viabilità. Sia l’uomo che la donna sono rimasti sempre coscienti e le valutazioni dei soccorritori del 118 hanno consentito di escludere per entrambi la necessità del trasporto in eliambulanza all’ospedale di Ancona.

s.fr.