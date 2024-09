Pazzi per gli sport. A Barchi nasce una nuova associazione

Grazie all’iniziativa di quattro giovani appassionati di sport e, soprattutto, di ‘boccia alla lunga’, è in fase di costituzione l’Asdb, Associazione Sportiva Dilettantistica Barchi. I soci fondatori sono Mirco Polverari, Gianluca Mencucci, Matteo Saudelli e Cristian Ricciardelli, tutti componenti della squadra di ‘boccia alla lunga’ denominata ‘Barchi Giovani’, che coinvolge 13 giocatori. "L’idea – spiega Polverari – è nata dalla consapevolezza che, nonostante la passione per lo sport che anima Barchi, attualmente, eccezion fatta per il mitico ColleMar-athon Club, grande promotore delle discipline podistiche, qui da noi manca una vera e propria associazione sportiva che abbracci le altre attività. Il nostro desiderio è colmare questo vuoto rivolgendoci non solo ai praticanti della ‘boccia alla lunga’, ma anche di altri sport come il calcio a 5 e a 8, la pallavolo e così via. Questo per creare una comunità sportiva dove ogni persona trovi il proprio spazio per crescere e divertirsi". Le iscrizioni sono aperte e tra chi ha aderito c’è anche il sindaco Antonio Sebastianelli: "Complimenti e ‘in bocca al lupo’ ai fondatori. Questa nuova realtà saprà diffondere gli importanti valori di una sana pratica sportiva".