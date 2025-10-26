Per Castelli d’Aria oggi c’è Nicola Dolci

Nuovo appuntamento, oggi per Castelli d’Aria: itinerari organistici nella provincia di Pesaro e Urbino. La rassegna curata dal maestro Giovannimaria Perrucci per l’associazione Il laboratorio armonico, si sposta a Montevecchio di Pergola, dove dalle 18,15 si terrà il concerto d’organo del giovane e talentuoso maestro Nicola Dolci.

Compositore, direttore e organista, proveniente da Crema, ha già all’attivo una carriera concertistica internazionale, sia come solista che come organista, direttore e continuista con vari ensemble europei. Tra i diversi riconoscimenti che ha ottenuto figurano il secondo premio al prestigioso International Martini Organ Competition di Groningen 2022, il primo posto nel ministeriale Premio Nazionale delle Arti – XV edizione e il secondo premio assoluto (primo premio non assegnato) nella edizione d’esordio del Concorso Internazionale organistico Terenzio Zardini di Verona (2025). È docente di organo e pratica organistica per la liturgia al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma e alla Scuola Diocesana di musica Santa Cecilia di Brescia.

Danzando in Europa è il titolo del concerto che proporrà a Montevecchio, esibendosi sul seicentesco organo custodito nella chiesa di san Giuseppe. Il repertorio, di stile classico, percorrerà alcune tappe della storia europea attraverso le composizioni di autori come Frescobaldi, Byrd e De Cabezon.

L’esecuzione musicale è a ingresso libero. Info al numero 377.3864184 e all’indirizzo laborarmonico@gmail.com. Il successivo evento della rassegna avrà come protagonista un altro luogo della Valcesano: la storica chiesa di San Lorenzo Martire, a Cerasa di San Costanzo. Castelli d’Aria vanta il sostegno della Regione, dell’Orchestra Sinfonica Rossini e dei comuni coinvolti. Inoltre, ha il patrocinio della Diocesi.

Sandro Franceschetti