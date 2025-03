Per Egle una nuova missione in Brasile

di Tiziana PetrelliÈ tutto pronto per un nuovo viaggio di solidarietà. Il 28 marzo Egle Fehervari, fanese e presidente dell’Associazione Amici del Quilombo, partirà insieme a suo marito Giordano Perelli alla volta di Goiás, in Brasile, per raggiungere la scuola dell’infanzia "Asas de Liberdade". Un appuntamento che si rinnova ogni anno, con l’obiettivo di portare sostegno e doni concreti ai bambini e agli insegnanti che animano questa realtà educativa, nata per offrire un’opportunità di crescita ai più piccoli. "Parto felice perché so che passerò un mese di giochi, di sorrisi, di abbracci" ha scritto Egle in un messaggio rivolto agli amici e ai sostenitori della sua missione.

Ogni anno, infatti, grazie alle donazioni raccolte in tutta Italia, ma principalmente grazie al buon cuore dei fanesi, l’Associazione riesce a contribuire alle necessità della scuola. "Un anno abbiamo comprato un forno nuovo, un altro l’impastatrice per fare il pane, poi le posate e i bicchieri per i bambini…" racconta Egle, sottolineando l’importanza di questi piccoli ma fondamentali gesti di supporto. Questa volta l’obiettivo è acquistare giochi didattici per i bambini più piccoli, strumenti essenziali per stimolare la loro creatività e curiosità. "La scuola è fornita di tanti giochi ludici, ma mancano quelli pedagogici, fondamentali per la crescita e l’apprendimento" spiega Fehervari, lanciando un appello a chiunque voglia contribuire con una donazione o con materiali da portare in Brasile. "Chi può e vuole dare una mano, io mi impegno a fare da tramite e poi documentare gli acquisti".

L’Associazione Amici del Quilombo, che da oltre 30 anni è legata alla scuola "Asas de Liberdade", lavora per garantire un futuro migliore ai bambini della comunità brasiliana. Grazie al suo impegno, negli anni sono stati realizzati numerosi progetti, sempre con il sostegno di tanti amici e volontari italiani. Questo viaggio avrà anche un significato speciale per Egle, che l’11 aprile compirà 77 anni proprio in Brasile. Un regalo che si fa da sola, condividendo ancora una volta il suo compleanno con quei bambini pieni di energia e felicità per le piccole cose. Per lei e suo marito, che di anni ne ha 82, non c’è niente di più bello che stare con quella gente, che ogni anno con niente riesce a organizzare per loro delle feste strepitose. Chiunque voglia contribuire può contattare Egle Fehervari, che porterà personalmente le donazioni alla scuola di Goiás. Oppure può fare una donazione sul conto corrente bancario intestato ad Amici del Quilombo OdV IBAN: IT87J0623024313000015097453 Crédit Agricole - Agenzia n.4 - Fano,