Per gli 80 anni dalla Liberazione un mese di iniziative con l’Anpi

Un mese di eventi che sono un invito a riflettere su come la memoria storica continui a intrecciarsi con le sfide politiche e sociali del presente. Torna "Una mattina mi sono svegliato", l’iniziativa che si svolge ogni anno a Fano sotto l’egida dell’Anpi, "per non dimenticare mai quel passato che ci ha forgiato". L’edizione 2025 promette di essere particolarmente stimolante, con un ciclo di eventi che abbraccia temi di grande attualità.

Si inizia venerdì con l’intervento di Federico Losurdo, che analizzerà il tema dell’autonomia differenziata. La sua riflessione, dal titolo "Differenze tra regionalismo competitivo o regionalismo cooperativo", sarà una occasione per confrontarsi sulle prospettive future delle autonomie locali. Il 28 marzo, sempre con il professor Losurdo, il tema sarà il Decreto Sicurezza, con un incontro dal titolo "Diritto alla sicurezza o sicurezza comune?", dove si discuterà dei rischi di una politica che spesso sembra sacrificare i diritti individuali a favore di una sicurezza che non sempre tutela i più vulnerabili.

Il 4 aprile, sempre alla Sala della Cultura, Losurdo si soffermerà sulla riforma del premierato, con un incontro intitolato "Premierato: uomo solo al comando", riflettendo sulle implicazioni che un sistema di governo che concentra il potere nelle mani di un solo individuo può avere sulla nostra democrazia. Il 14 aprile sarà la volta di un evento particolarmente inquietante, in cui Gianni Lannes, giornalista d’inchiesta, parlerà di "Un mare di bombe", portando alla luce la presenza di ordigni bellici nelle acque dell’Adriatico, un’eredità drammatica della Seconda Guerra Mondiale che continua a minacciare il nostro mare.

Il 18 aprile, Eric Gobetti presenterà il suo libro "I carnefici del duce", un’indagine sui responsabili delle atrocità commesse durante il regime fascista, un tema che ci invita a non dimenticare e a continuare a fare i conti con il nostro passato. L’edizione si concluderà il 25 aprile, con il tradizionale corteo istituzionale per celebrare l’80° anniversario della liberazione dal nazifascismo. Un momento simbolico che segnerà l’inaugurazione della stele dedicata a questo storico anniversario.

Tiziana Petrelli