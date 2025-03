Per i giovani campioni in vasca allenamento speciale a Nuotiamo

L’acqua della piscina Nuotiamo di Fano sarà protagonista nel prossimo catalogo internazionale dell’Arena, il noto marchio di costumi e accessori per il nuoto. L’azienda ha infatti scelto l’impianto natatorio fanese, donato alla città dalla Fondazione Carifano, come ambientazione per il suo shooting fotografico, portando in città quattro atleti di fama mondiale, che sdaranno i testimonial della nuova collezione.

A immergersi nella vasca fanese sono stati Noè Ponti, olimpionico svizzero specialista del delfino e detentore di due record del mondo in vasca corta, il sudafricano Matthew Sates, campione del mondo nei 200 misti, Alessandro Ragaini, giovane talento marchigiano già olimpionico a soli 18 anni, e la tedesca Leonie Beck, campionessa del mondo di nuoto di fondo. Quattro volti di spicco del panorama natatorio internazionale, che hanno trasformato la giornata in un evento straordinario per il nuoto fanese e per i giovani atleti che si allenano nella nostra città.

Mentre i fotografi immortalavano i campioni in acqua per la nuova campagna pubblicitaria, i ragazzi della Fanum Fortunae Nuoto ASD hanno avuto l’opportunità di allenarsi accanto a Noè Ponti, vivendo un’esperienza indimenticabile. Un’occasione che ha riempito di orgoglio i dirigenti della società che gestisce l’impianto.

"È stato un momento unico per noi – racconta Giorgio Andrea Ricci, dirigente della Fanum Fortunae Nuoto –. L’Arena ha scelto la nostra piscina per realizzare i filmati e le immagini del nuovo catalogo di costumi e accappatoi. Con l’occasione, questi campioni si sono allenati insieme ai nostri ragazzi, scattando anche delle foto con loro. Per la nostra società è stata una giornata speciale, che conferma il valore del nostro impianto e il suo riconoscimento anche a livello internazionale". Soddisfazione e orgoglio hanno espresso anche il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore allo Sporto Alberto Santorelli. Un riconoscimento importante per la città di Fano, che si conferma città sempre più vicina al grande sport.

Tiziana Petrelli