Per la Carnevalesca è l’ora dei conti. Incassi lievitati, ma non basta

La stella cometa del carnevale ha una scia lunga. Se è luminosa è difficile dirlo. Soprattutto dopo che, ad affuscarla, ci si sono messi i timori relativi alla sua solidità finanziaria. Timori emersi dopo che l’ex presidente della Carnevalesca, Flora Giammarioli, ha dato seguito al proposito già annunciato: togliere le firme sul fido bancario aperto con la Bbc di Fano, che garantivano la linea di credito. "Martedì – dice uno dei membri più ‘anziani’, Giannetto Paluzzi – avremo una riunione informale ma non so quanti dei 13 consiglieri saranno presenti. Sicuramente qualche problema si è avuto, fors’anche dovuto alla inesperienza della presidente Valentina Bernardini. Io non so – continua – se si può andare avanti in questo modo, ma è evidente che occorrerà cambiare lo statuto o comunque dare un’altra forma giudirica a questo ente. Anche perché alla fine, a tirare la carretta, su 13 consiglieri, siamo cinque o sei al massimo".

Poi, la riflessione: "Sicuramente senza le firme della Giammarioli il carnevale quest’anno non si faceva e la nuova presidente è arrivata dicendo che sotto questo profilo non c’erano problemi. Ma le firme in banca non le ha potute mettere. Purtroppo i tempi sono cambiati e non siamo più alla vecchia Carifano quando dentro c’erano Montanari o Solazzi... Non so poi, in questa situazione, quanto sia stato il peso della politica che ha voluto metter bocca. Adesso vediamo cosa emerge dalla riunione di martedì dove si farà il punto della situazione, dopodiché parleremo. Le critiche ci sono sempre state, anche quando si parlava di getto scarso. E poi si veniva a sapere che qualche chilo di cioccolatini e caramelle finivano a destra o a manca".

Paluzzi parla anche del veglione al teatro della Fortuna e ne parla come un... 70enne: "Finito di mangiare hanno iniziato con il bum bum del dj: tenendo conto che dentro c’erano tantissime persone sopra i 50 anni, magari un walzer o un liscio lo si poteva fare. E poi, con quello che costava una serata del genere, un caffè alla fine si poteva anche portare". Intanto fonti vicine alla giunta smentiscono categoriamente che la Carnevalesca possa traghettare dentro la Fondazione Teatro. Da aggiungere anche che al veglione era presente solo una parte di Fratelli d’Italia "perché lì dentro sono come cani e gatti".

Ma perché il mare è molto agitato? Ecco i numeri di questa manifestazione. Le tre sfilate hanno portato un incasso di 360mila euro, il 10 per cento in più rispetto al 2024. Altri 130mila euro arrivano dagli sponsor più i contributi della Fondazione e di Aset. Le postazioni del getto portano altri introiti così come la Lotteria, per cui si va oltre i 100mila euro. Da aggiungere i 150mila euro del Comune, più altri 50mila dalla Regione oltre agli spiccioli ministeriali. A fronte di questo, oltre 100mila euro vanno per la sicurezza, poi c’è il costo dei carri allegorici: 40mila euro l’uno più Iva. Un carnevale andato molto bene anche perché baciato dal sole. Tutto questo per dire che girano molti soldi – 900mila euro di bilancio –, sono coinvolte molte centinaia di persone e a guidare "l’impresa" ci sono dei volontari. Vicini ad una svolta? Lo si saprà a breve giro di posta quando la giunta dirà: "Avanti coi carri".

m.g.