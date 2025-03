Per la ’corsa dei due mari’ gran summit in Prefettura

Conto alla rovescia per l’arrivo in provincia della corsa dei due mari. La "60ª Tirreno Adriatico" avrà infatti ben due tappe nella provincia pesarese: il 14 marzo la 5ª tappa (Ascoli Piceno – Pergola), e il 15 marzo la 6ª (Cartoceto – Frontignano di Ussita).

Per definire tutti gli aspetti organizzativi e logistici, per assicurare la tutela degli atleti, delle squadre al seguito e degli spettatori, martedì si è tenuta una riunione in Prefettura con tutti i soggetti coinvolti (forze di polizia, vigili del fuoco, Anas, 118, rappresentanti dei Comuni di Pergola, San Lorenzo in Campo, Fossombrone, Cartoceto, Colli al Metauro, Mondavio, Terre Roveresche, il referente di Rcs Sport), presieduta dal prefetto Emanuela Saveria Greco.

A presidiare il percorso saranno le forze di polizia e le polizie locali, mentre gli enti proprietari delle strade e i Comuni si occuperanno di fornire alla popolazione le informazioni sui divieti di circolazione e sugli itinerari alternativi. I provvedimenti di sospensione e di chiusura della circolazione saranno adottati dalla Prefettura, con effetto a partire da 30 minuti prima del passaggio della corsa e fino al transito dell’automezzo di chiusura della gara.

"L’obiettivo – sottolinea la Prefettura – è garantire una gara sicura, ma anche un evento all’insegna del divertimento e della passione sportiva".