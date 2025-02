Per la Corsa dei Due Mari l’arrivo è al museo dei Bronzi

La Corsa dei Due Mari, la gara ciclista internazionale ‘Tirreno-Adriatico’ farà tappa a Pergola e per presentare l’appuntamento, chi si terrà venerdì 14 marzo con la frazione da Ascoli Piceno alla città dei Bronzi, l’amministrazione guidata dal sindaco Diego Sabatucci ha organizzato per sabato un evento al teatro ‘Angel Dal Foco. L’appuntamento è a partire dalle 17, quando alla presenza di autorità e organizzatori, il primo cittadino e la sua squadra presenteranno l’importante kermesse sportiva, nota, appunto, come la ‘Corsa dei due Mari’, che vedrà tra i protagonisti molti dei migliori interpreti del ciclismo mondiale. Il traguardo della tappa sarà in un luogo simbolo della città: davanti al Museo dei Bronzi, offrendo a Pergola e alle Marche un’occasione unica di visibilità con dirette in mondovisione. Durante la presentazione si potranno scattare foto ricordo con il Tridente, prestigioso trofeo che verrà assegnato al vincitore.