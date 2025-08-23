"Per la Fondazione Teatro le donazioni ci sono"

"Non mancano privati e imprenditori che hanno già fatto donazioni o che si sono impegnati a sostenere la Fondazione Teatro della Fortuna". A parlare è il presidente Stefano Mirisola (foto) a proposito della campagna di raccolta fondi per 200mila euro lanciata da Comune e Fondazione Teatro all’inizio di agosto. "Abbiamo avuto diversi colloqui con gli imprenditori cittadini – fa presente Mirisola – ma, visto che in agosto le aziende sono chiuse, le cifre effettive si sapranno solo nei prossimi giorni: le somme donate e i nomi dei donatori, per chi vorrà, saranno pubblicate sul sito della Fondazione".

Ci spiega come nascono i 200 mila euro, obiettivo della raccolta fondi?

"Iniziamo col dire che l’attuale cda della Fondazione Teatro ha ereditato una situazione economica disastrosa: il dato certo è che per sistemare i conti l’ente ha bisogno di 500mila euro: su questo non ci sono scuole di pensiero. Mezzo milione che servirà a sistemare i debiti pregressi (381.885 ndr) e a dare all’ente la serenità necessaria a proseguire con la programmazione".

I soci, Bcc Fano e Fondazione Carifano, hanno già contribuito: 150mila euro a testa.

"Sì, e li ringrazio tanto. Ma per uscire dalla situazione di estremo pericolo l’ente ha bisogno con urgenza di raccogliere 70-80mila euro mentre abbiamo più tempo (settembre-ottobre) per arrivare ai 200mila previsti".

Chi dona che garanzie chiede?

"Non sono loro a chiederle, è la Fondazione Teatro a spiegare a ciascuno che il debito si è creato per una serie di motivazioni che non si ripeteranno più e che la ‘macchina’ è perfettamente funzionante. Confermo che ad oggi abbiamo avuto tante manifestazioni di vicinanza da parte di aziende e singoli privati".

Ci sono state donazioni da parte di politici?

"Chiunque può dare il proprio contributo anche se si dovrebbe applicare il principio ‘chi sbaglia paga’: non è giusto che i cittadini siano chiamati a rispondere dei danni fatti da altri. Comunque ci sono tante realtà locali che ci sono vicine anche realizzando iniziative per la raccolta fondi". I documenti si possono scaricare su www.teatrodellafortuna.it/donazioni, l’iban è IT45J0851924308000000000533-causale: ‘Donazione per il Teatro della Fortuna’.

Anna Marchetti