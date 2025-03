Per la scuola media ’Faà di Bruno’ 135mila euro di interventi

La scuola media ‘Faà di Bruno’ di Marotta durante l’estate sarà interessata da un intervento di riqualificazione di 135mila euro. A dare la notizia è il sindaco Nicola Barbieri, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo (foto) con agli assessori Filomena Tiritiello e Alice Andreoni: "Attraverso una variazione di bilancio approvata dal consiglio abbiamo destinato 135mila euro per la bonifica e il risanamento delle facciate del blocco lato nord del plesso, per garantire la sicurezza e migliorare il decoro della scuola. L’affidamento dei lavori sarà avviato nei prossimi giorni e l’intervento inizierà subito dopo la fine di quest’anno scolastico, con l’obiettivo di consegnare ad alunni e docenti un edificio in perfette condizioni per settembre 2025".

L’immobile della secondaria di primo grado ‘Faà di Bruno’ è stato costruito nel 1990 e ospita più di 300 ragazzi. I lavori previsti, attesi da tempo, prevedono la ricostruzione dei pilastri in cemento armato, la rimozione delle parti in calcestruzzo ammalorate, la pulizia dei ferri mediante sabbiatura e una nuova tinteggiatura. "Le scuole sono una priorità – riprende Barbieri – e questo intervento contribuirà a migliorare la sicurezza dell’edificio. Negli ultimi anni sono stati numerosi i lavori realizzati sulle scuole, tra cui l’adeguamento sismico della media ‘Fermi’; la riqualificazione della primaria ‘Moretti’ e della primaria e della materna ‘Campus’ di Marotta".

s.fr.