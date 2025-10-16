Per l’università pubblica è l’ora dell’orgoglio: "Le iscrizioni volano. E ora, corsi in inglese"

Per la sede fanese dell’Università di Urbino è il momento dell’orgoglio. Dopo l’apertura della Regione alle università private e l’insediamento nelle Marche della Link University – una delle sedi è proprio a Fano, a Palazzo Marcolini dove tra pochi giorni vi si svolgeranno le prove d’ingresso – ieri mattina l’Università di Urbino ha riaffermato il valore degli atenei pubblici nella formazione degli studenti, snocciolando dati e iniziative su ricerca, didattica e terza missione (corsi di orientamento, laboratori, progetti esterni).

L’occasione è stata offerta dalla presentazione nell’aula magna di Palazzo San Michele del rapporto 2023-2025 sull’andamento dei corsi di laurea di Biotecnologie e di Economia, dove è stato messo in evidenza come la ricerca abbia avuto per entrambi un ruolo fondamentale. "La preparazione che viene riconosciuta a noi nostri studenti una volta fuori dalle aule universitarie è un vanto per tutta la città". Ribadita l’importanza della sede fanese di Palazzo San Michele operativa dal 2008 anche se il corso di Biotecnologie è presente a Fano dal 1996 e dal 2004 c’è quello di Economia. Docenti, studenti e personale universitario "sono riusciti a costruire a Fano – è stato detto – un gruppo di ricerca importante. Questa è una sede su cui l’università continuerà ad investire".

In particolare per quanto riguarda Biotecnologie, i professori Luca Galluzzi, Marzia Bianchi e Stefano Amatori hanno messo in evidenza che, nei tre anni, è stato sempre raggiunto, anzi superato, il tetto dei 100 iscritti. E’ stata anche posta attenzione sulle attività di ricerca, come cancro, leishmaniosi, Hiv, Sars Cov2, farmogenetica e malattie genetiche rare e sulle grandi strumentazioni di cui sono dotati i laboratori di microbiologia, biologia cellulare, biologia molecolare e covid-lab.

Per quanto riguarda Economia e Management la novità assoluta, che partirà proprio dall’anno accademico 2025-2026, è il nuovo corso di laurea magistrale "Economics and management of cultural resources and territories". "E’ un corso interdisciplinare – hanno chiarito i professori Francesca Maria Cesaroni e Alessandro Pagano – per formare degli esperti con competenze manageriale da mettere a servizio della gestione e valorizzazione del patrimonio dei territori. Sul nuovo corso, al quale ci si può iscrivere fino a marzo 2026, c’è grande interesse anche da parte degli studenti internazionali. Sarà la prima laurea in inglese dell’ateneo di Urbino".

La sede fanese dell’Università feltresca è stata riconosciuta come "una esperienza di successo" anche dall’assessore ai Servizi educativi Loredana Maghernino e dal presidente della Fondazione Carifano, Giorgio Gragnola, tra i soci di FanoAteneo, l’ente che contribuisce al sostegno economico della sede universitaria fanese.