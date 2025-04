"Per Paolini esistono cittadini di serie A e B"

"Dobbiamo purtroppo costatare che per il presidente della Provincia Giuseppe Paolini ci sono cittadini di serie A e di serie B. Da una parte lui esulta per il risultato raggiunto dai comitati a tutela di Riceci, dall’altro attacca il sindaco di Terre Roveresche perché attraverso un ricorso al Tar contro un provvedimento dell’Ente di via Gramsci cerca di tutelare il proprio territorio e la sua gente".

E’ quanto scrivono gli aderenti al Comitato a Difesa del Territorio, che da anni lottano contro il progetto del digestore di Barchi. "Se qualcuno ha suscitato l’interesse di Feronia per Barchi, certamente qualcun altro ha attirato quello di Marche Multiservizi per Riceci – proseguono dal Comitato rivolgendosi direttamente a Paolini -. La sua risposta sulla nostra richiesta di capire quale criterio lei utilizzi per individuare le comunità meritevoli di attenzione rispetto a un’altra è poco chiara, soprattutto per la nostra, che si trova a confrontarsi con una Provincia che, invece di ascoltarci, si pone in contrapposizione".

La lettera aperta aggiunge: "Per quanto riguarda la sentenza del Tar sul provvedimento di decadenza del permesso del Comune quanto lei afferma non corrisponde al vero. Secondo il Tribunale il comune avrebbe dovuto trasmettere alla Provincia le risultanze del sopralluogo, evidenziando il mancato inizio dei lavori entro i termini. Spettava poi alla Provincia, sulla base di quanto ricevuto dal Comune emettere l’atto di decadenza. Il Comune ha seguito questa procedura, ma la Provincia si è attivata per rigettare la richiesta, sostenendo che la società ha rispettato la data di inizio lavori del 30 giugno 2024.

Le facciamo notare - incalza la missiva -, che se da un lato Provincia e Regione hanno avuto bisogno di inventare un vincolo per bloccare Riceci, dall’altro lato, a Barchi dove il vincolo c’è già, la Provincia ha autorizzato un impianto su un versante con frana dichiarata attiva da Feronia e ripetutamente segnalata in fase procedimentale dai comuni di Terre Roveresche, Mondavio e Fratte Rosa.

E’ davvero singolare osservare un presidente della Provincia che opera una distinzione tra cittadini di serie A e di serie B e allo stesso tempo, poi, lancia un ‘grido disperato per l’entroterra’. Qui non si tratta di eutanasia, ma di non voler permettere la sopravvivenza di una comunità, e lei non può non sentirsi responsabile di tutto ciò".

s.fr.