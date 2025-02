Per Pina Feduzi sono già 105. Grande festa con tutta la tribù

Ha compiuto ben 105 anni, sabato scorso, Pina Feduzi (foto) di Pergola. Una donna ancora decisamente in gamba, che vive da sola con l’aiuto della sua badante, che lei chiama ‘la mia amica assistente’, Florentina. Questa record woman è totalmente ‘made in Valcesano’, essendo nata a San Lorenzo in Campo l’8 febbraio 1920. Convolata a nozze con il compaesano Sergio Pinzi (mancato circa 30 anni fa), ha dato alla luce due figli, che si chiamano Ilario e Mauro, e con l’intera famiglia si è trasferita nella città dei Bronzi da ormai ben più di settant’anni.

Per lungo tempo casalinga, Pina ha anche gestito col consorte un negozio di alimentari, dedicandosi poi interamente alla propria famiglia e alla crescita dei suoi figli, Ilario e Mauro, che ora vivono rispettivamente a Bollate (nel milanese) e a Treviso. Figli che, per il suo genetliaco record, hanno programmato una doverosa rimpatriata nelle Marche, per abbracciare una volta di più mamma Pina. La quale, oltre ai due figli maschi, vanta anche 4 nipoti e 6 pronipoti, essendo bisnonna da ben 22 anni. A Pina tanti auguri anche dalla redazione del Resto del Carlino.

