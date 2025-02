"Per una nuova mobilità, cominciamo dai marciapiedi"

Due tratti di marciapiede per quasi 1.500 metri complessivi. Sono stati inaugurati ieri mattina i passaggi pedonali di recentissima realizzazione nel territorio di Colli al Metauro: quello di collegamento tra le località di Borgaccio e Tavernelle, a fianco della via Flaminia, lungo circa un chilometro; e quello di Villanova, tra l’intersezione con via Roncaglia e l’inizio del centro abitato di almeno 400 metri. L’investimento economico complessivo, per le due opere, è stato di 500mila euro, coperti con fondi comunali. Accanto al sindaco Pietro Briganti e ai suoi colleghi d’amministrazione hanno partecipato l’assessore regionale Stefano Aguzzi, ex sindaco di Colli, il funzionario della Provincia Maurizio Gili e il parroco don Piergiorgio Sanchioni.

"Grazie alla realizzazione di queste significative opere – ha evidenziato il primo cittadino –, procediamo nella volontà di sviluppare infrastrutture di collegamento basate su un nuovo paradigma di mobilità, più rispettoso dell’ambiente e del benessere psicofisico dei cittadini. Desidero complimentarmi con il nostro ufficio tecnico, con l’architetto Maurizio Gili della Provincia e con l’impresa esecutrice dei lavori. La carenza cronica di percorsi pedonali in cui versa il nostro Comune, figlia di scelte urbanistiche del passato, ci impone di continuare a investire nella loro realizzazione, per garantire a tutti la possibilità e il diritto di spostarsi con forme alternative di mobilità e di farlo con la necessaria sicurezza".

Briganti ha proseguito: "Questi due nuovi marciapiedi vanno ad aggiungersi al passaggio pedonale sul ponte del fiume Metauro realizzato grazie alla Provincia, la quale nel 2026 sistemerà anche il ponte di Borgaccio, prevedendo anche qui uno spazio dedicato ai pedoni. Nel corso dei lavori di costruzione dei marciapiedi che inauguriamo oggi – ha concluso il sindaco Briganti – è stata realizzata anche una nuova regimazione delle acque superficiali e entrambe le infrastrutture sono già predisposte per installarvi un impianto di pubblica illuminazione".

s.fr.