"Perché paghiamo Confcommercio più degli altri?"

"Per l’adesione al progetto ‘Itinerari della bellezza’ di Confcommercio Marche Nord il Comune di Colli al Metauro paga più soldi della gran parte degli altri enti locali". E’ quanto sostengono i consiglieri del gruppo di minoranza ‘Energia in Comune’ (in foto), che aggiungono: "Dopo aver richiesto l’accesso agli atti, abbiamo appurato che noi finanziamo il progetto con 10mila euro all’anno, mentre Mondolfo, ad esempio, che è un Comune a chiara vocazione turistica e di dimensioni nettamente superiori al nostro, contribuisce con 5mila euro annui".

"Onestamente, non ci spieghiamo il motivo e, per questo, nell’ultimo consiglio (quello ormai ‘famoso’ conclusosi in anticipo perché l’opposizione ha abbandonato l’aula e la maggioranza, falcidiata da 5 assenze, non ha più avuto il numero legale per proseguire i lavori) abbiamo presentato una mozione che impegnava la giunta a presentare una dettagliata relazione sull’andamento del progetto da trattarsi nella successiva seduta. Ciò, affinché il consiglio stesso, nell’ambito della propria azione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, potesse discutere e valutare gli obiettivi finora raggiunti in relazione alle risorse finanziarie investite e a quelle impegnate per il triennio 2025-2027. Ma sapete cos’ha fatto la maggioranza? Ha bocciato il nostro atto d’indirizzo, affermando che non c’è niente da spiegare all’assise e ai cittadini".

"Una cosa inaccettabile – conclude la nota -, tenuto conto degli importi che il Comune sta erogando per il progetto".

s.fr.