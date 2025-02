"Perché tutti quei soldi a Maybe srl?"

La gestione della pagina social "Visit Fano" finisce sotto la lente di Cristian Fanesi (foto), consigliere comunale del Pd, che solleva perplessità sulla trasparenza e l’efficacia della promozione turistica affidata dall’amministrazione a un privato. "La comunicazione digitale e il web marketing sono strumenti fondamentali per attrarre turisti - dice -. Per questo, l’amministrazione ha affidato direttamente la gestione alla Maybe Srl per due anni a circa 75mila euro l’anno. Ma i risultati dove sono?". Secondo il consigliere, i contenuti pubblicati risultano privi di una chiara strategia promozionale. "Si limita a ricondividere post di altri e a pubblicare eventi che poco hanno a che fare con la promozione della città". Fanesi rileva anche un possibile conflitto di interesse: "E’ stato pubblicizzato un evento privato a pagamento, organizzato dalla Maybe srl. È lecito promuovere eventi a scopo di lucro su una pagina istituzionale? E quali criteri vengono seguiti per decidere cosa pubblicare?". Il consigliere esprime infine dubbi sull’esperienza della Maybe Srl: "Gli affidamenti diretti dovrebbero essere riservati a realtà con comprovata esperienza. Non sembra che la Maybe Srl abbia un grande curriculum. Serve chiarezza sull’appalto".

Tiziana Petrelli