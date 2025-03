Perde il controllo della Panda e distrugge una cancellata

Una fanese di 76 anni, ieri pomeriggio, intorno alle 15, ha perso il controllo della sua Panda (in foto), forse per un malore, mentre percorreva via Flaminia, all’altezza del civico 77. La donna ha urtato contro la cancellata metallica di una abitazione, demolendola, e si è fermata in mezzo alla strada, ostruendola parzialmente. E’ stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso del Santa Croce.

Stessa gravità (codice giallo) per una settantenne fanese che, a bordo di uno scooter, si è scontrata con un’auto Daiathsu Terios. L’incidente è avvenuto alle 12. 15 di ieri, su viale Veneto all’incrocio con via Mariotti. Sempre nella giornata di ieri si sono verificati altri due incidenti, uno senza feriti e l’altro con una persona trasportata in ospedale in codice verde. Quello senza conseguenze sulle persone è accaduto alle 8.45 in via Nini all’angolo con viale Veneto dove si sono scontrate una Dacia Sandero condotta da fanese di 48 anni e una Renault Capture, guidata da un fanese di 87 anni. Via Papiria, in prossimità della rotatoria per il campo d’aviazione, è stata invece teatro di un tamponamento. Al Pronto soccorso è finita una 64enne di Vallefoglia che guidava la Fiat Punto tamponata da una Mercedes Vito condotta da un albanese di 42 anni. Negli incidenti sono intervenuti 118 e Polizia locale.