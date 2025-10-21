Perde il controllo dell’auto e abbatte un palo alla rotatoria di via Campanella

Fano (Pesaro e Urbino), martedì 21 ottobre 2025 – Paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza oggi all’ora di pranzo alla rotatoria di via Campanella, di fronte al mercato ortofrutticolo. Erano circa le 13.30 quando una donna di 55 anni, alla guida della propria auto in direzione Pesaro, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo sullo spartitraffico e abbattendo un palo della pubblica illuminazione insieme a un segnale stradale.L’impatto è stato violento, ma la conducente è riuscita a uscire autonomamente dal veicolo, riportando solo lievi contusioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di legge, insieme al personale del 118 che ha offerto i primi soccorsi: la donna ha comunque rifiutato il trasporto in pronto soccorso.A causa dell’urto, la zona è stata temporaneamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco, che hanno rimosso il palo danneggiato e ripulito la carreggiata. Subito dopo, una squadra di Aset è intervenuta per il ripristino dell’impianto di illuminazione e della segnaletica verticale.Il traffico ha subito solo lievi rallentamenti per consentire le operazioni, e la circolazione è tornata regolare nel giro di poco tempo. Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia Locale.