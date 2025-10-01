Pergola accende i riflettori sul tartufo: tre domeniche da assaporare

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2025 della Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato e dei prodotti tipici di Pergola, in programma per le prossime tre domeniche: il 5, il 12 e il 19 ottobre. Il prezioso tubero ipogeo sarà valorizzato nella ‘Casa del Tartufo’, in piazza Ginevri, dove saranno concentrati i suoi espositori e venditori, mentre lungo corso Matteotti, via Don Minzoni e viale Martiri della Libertà troveranno posto altre tipicità ed eccellenze enogastronomiche da tutta Italia e anche dalla Germania, con lo stand della città ‘gemella’ di Gernsbach.

In programma show coking, laboratori, degustazioni, spettacoli e concerti. Domenica 5, in piazza Fulvi, sarà la volta di ‘Voglia di tornare negli anni ‘90’, live show dedicato all’ultimo decennio del secolo scorso. Il 12 ottobre il poliedrico artista Roy Paladini, vincitore dell’edizione 2023 del programma di Rai1 ‘Tali e Quali Show’, presenterà lo spettacolo ‘Michael Jackson Show’; e il 19 ci sarà un omaggio musicale a Zucchero Fornaciari. "Siamo pronti a vivere insieme tre bellissimi weekend – evidenzia il sindaco Diego Sabatucci -. Una mostra mercato con prodotti e produttori di assoluta qualità che si estende nel nostro bellissimo centro storico, con il tartufo al centro, iniziative per soddisfare ogni aspettativa e una città che sa incantare a ogni angolo. Sono questi gli ingredienti di una manifestazione che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare la nostra meravigliosa città e le sue tante eccellenze e che sempre più rappresenta un volano per lo sviluppo turistico ed economico".

L’onorevole Antonio Baldelli, vicesindaco e assessore ai grandi eventi di Pergola, aggiunge: "Sapori, storia e sensazioni, secondo il ‘claim’ che abbiamo coniato delle ‘3S’. Sapori autentici dei nostri prodotti tipici; la storia millenaria dei Bronzi dorati; e le sensazioni uniche che solo le Marche sanno regalare. L’entusiasmo è palpabile, segno di una notorietà e di un livello che la nostra fiera ha ormai consolidato. Pergola è pronta per un’altra straordinaria edizione".

A fianco del Comune c’è anche quest’anno la Confcommercio Marche Nord: "Il tartufo è e può diventare sempre più una delle leve su cui puntare – afferma il direttore Agnese Trufelli –. Le Marche sono la regione del ‘tartufo tutto l’anno’. I cercatori di questo prezioso fungo ipogeo sono circa 16mila e abbiamo 1677 tartufaie controllate e coltivate per un totale di circa 3.300 ettari di terreno agricolo impegnato. Considerando che negli ultimissimi anni più di 22milioni di turisti italiani hanno scelto tour dedicati all’enogastronomia, con una spesa complessiva di circa 5,8 milioni di euro e con un impatto economico di circa 40, Pergola in questo contesto recita un ruolo da assoluta protagonista".

Sandro Franceschetti