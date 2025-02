Pergola, due nuove prime al liceo: "Un riferimento per l’entroterra"

di Sandro FranceschettiOttima notizia per l’entroterra e l’intera vallata del Cesano. Il liceo scientifico di Pergola manterrà anche per il prossimo anno scolastico 2025-2026 due classi prime. A dare la notizia è la responsabile di sede e insegnante di filosofia e storia Marzia Leprini: "Le iscrizioni al 10 febbraio erano 36 e questo numero ci consente di avere l’organico di fatto per due classi. Inoltre, nulla esclude che da qui in avanti si possano registrare ulteriori adesioni. Che per il momento sono arrivate principalmente da Pergola e San Lorenzo in Campo, ma anche da Mondavio, Fratte Rosa, Orciano e altri centri della vallata". Un risultato, questo, sul quale ha avuto sicuramente un effetto positivo la notizia dell’introduzione, a partire dal settembre prossimo, di una corsa bus diretta, andata e ritorno, da Mondavio, Orciano, Barchi, Torre San Marco, Fratte Rosa, Montevecchio e Monterolo, ottenuta grazie al produttivo confronto tra l’onorevole Antonio Baldelli e Adriabus, con il contributo della Regione.

Per effetto dei numeri in questione lo storico liceo pergolese, nato 61 anni fa e che dal 1989 è sede distaccata del ‘Torelli’ di Fano, nel 25-26 avrà 2 prime, 2 seconde, 1 terza, 1 quarta e 2 quinte. Dei 36 finora iscritti, 20 hanno scelto la classe del ‘corso ordinario’ e 16 quella del corso di ‘scienze applicate’. "In entrambi questi corsi – riprende la prof. Marzia Leprini – è possibile scegliere il potenziamento ‘internazionale’ con un’insegnante di madrelingua inglese che affianca i docenti curriculari e fa alcune ore specifiche pomeridiane. I ragazzi di ‘scienze applicate’ possono anche accedere al potenziamento ‘fisico-medicale’ che, dopo un biennio in cui si affronta la parte teorica come la fisica e la biologia con l’intervento di esperti dell’Università Politecnica delle Marche, per il triennio prevede attività da svolgere all’ospedale ‘Santi Carlo e Donnino’".

La dirigente del ‘Torelli’ Annalisa Settimio aggiunge: "Il mantenimento delle due classi nella sede di Pergola è un risultato estremamente importante, sia per l’alto grado di qualità del plesso, sia per dare respiro alle aree dell’entroterra che vi gravitano attorno. Ringrazio l’amministrazione comunale che è sempre molto presente e attenta e posso già annunciare che insieme alla stessa abbiamo in corso delle progettazioni ambiziose volte a caratterizzare ancora di più il liceo pergolese nei prossimi anni".