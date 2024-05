"Pergola e Pesaro. Qualcosa non torna"

Tiziano Busca, candidato al consiglio comunale per il Psi e alle Europee per la lista Stati Uniti d’Europa, incalza sulla sanità. "A Pergola – osserva – si sono investiti 30 milioni per un ospedale che per un incidente è stato evacuato in tutta fretta, con 25 persone trasferite ad Urbino, che le accoglie senza problemi. Struttura vuota? Sovrastimata?" E ancora: "Ha senso investire denaro rispondendo solo alla pancia elettorale?". Prosegue Busca: "La giunta Acquaroli ha scelto di tornare indietro nel percorso del nuovo ospedale Marche Nord, che utilizzava un finanziamento regionale più un finanziamento dello Stato di circa 105 milioni, con la differenza da fondi privati. Il progetto finanziato con fondi dello Stato obbligava la Regione a un Accordo di programma con i Ministeri della Salute e dell’Economia. Nel documento di indirizzo sulla progettazione del nuovo ospedale si stima un costo di 204 milioni, ripartito tra diverse fonti di finanziamento, non specificate. È immaginabile che tra queste fonti ci siano anche i 105 milioni. Per il nuovo progetto, l’Accordo di programma è stato sottoscritto? Il progetto, infatti – osserva Busca –, potrebbe trovare molte difficoltà ad essere approvato essendo inserito in un programma di edilizia totalmente difforme".