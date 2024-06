"Pergola nel cuore". Sabatucci è sindaco. La rivincita dei Baldelli

di Sandro Franceschetti

La squadra ‘Pergola nel cuore’, guidata da Diego Sabatucci e a ‘trazione’ fratelli Baldelli (Antonio, l’onorevole, candidato consigliere e ‘re’ indiscusso delle preferenze, tanto da ottenerne 498; e Francesco, l’assessore regionale, primo sostenitore), si riprende il governo del Comune e lo fa in modo perentorio, distaccando la lista ‘Al centro Pergola’ della sindaca uscente Simona Guidarelli di oltre 34 punti percentuali. A fronte di 5.367 aventi diritto al voto e di un’affluenza del 64,18%, la compagine di Sabatucci ha ottenuto il 67,01%, lasciando alla formazione della Guidarelli il 32,99%.

"E’ un risultato straordinario – le parole d’esordio del neo primo cittadino, 36enne, che ha alle spalle un quinquennio da assessore al bilancio, dal 2014 al 2019 -. Queste amministrative segnano un punto di ripartenza per Pergola, che ha bisogno di nuova attenzione nei confronti dei cittadini, d’interventi diffusi di manutenzione, della sistemazione delle zone gravemente colpite dall’alluvione del 2022, della cura delle strade, dei marciapiedi e degli spazi urbani. E, inoltre, di una forte ripresa del suo sviluppo turistico attraverso il rilancio degli eventi che l’avevano resa attrattiva e creato opportunità di crescita, come la Fiera Nazionale del Tartufo, la CioccoVisciola di Natale e la rievocazione storica. Da domani tutti al lavoro, consapevoli che c’è molto da fare, ma che la nostra squadra ha le competenze necessarie per far davvero ripartire la città e il suo territorio".

"Sono molto dispiaciuta perché avremmo voluto portare a termine il percorso iniziato 5 anni fa e i tanti progetti che si sarebbero concretizzati da qui a breve, ma queste sono le regole della democrazia e dobbiamo prendere atto della scelta dei cittadini. Da parte nostra, faremo un’opposizione attenta e rispettosa", il commento di Simona Guidarelli. Con Diego Sabatucci formano il nuovo consiglio comunale, per la maggioranza Antonio Baldelli (498 voti di preferenza), Luca Castratori (315), Daniela Formica (293), Simonetta Principi (193), Pamela Pulcinelli (156), Andrea Pasqui (147), Luciano Orlandi (115) e Nicola Andreoli (110). Per la minoranza, Simona Guidarelli, Nadia Briscolini (213), Graziano Ilari (206) e Marco Oradei (180).