Pergola, riapre seggio dopo 6 anni. Si torna a votare a Montesecco

I residenti nella frazione Montesecco di Pergola, oggi e domani, in occasione delle elezioni regionali, dopo 6 anni torneranno a votare nel loro paesino anziché nel capoluogo, risparmiandosi tra andata e ritorno circa 15 chilometri di strada. L’amministrazione guidata dal sindaco Diego Sabatucci ha infatti sistemato l’edificio delle ex scuole elementari, che era chiuso dal dicembre 2019 in quanto necessitava di lavori. Realizzati negli ultimi mesi, con la giunta che ha investito 60mila euro per un progetto complessivo di riqualificazione degli immobili che ospitano i seggi elettorali.

Oltre che a Montesecco sono stati eseguiti interventi nelle ex scuole di Pantana e Bellisio Solfare, e nell’edificio di Montevecchio, ex circolo Fenalc. "L’immobile di Montesecco – spiega Sabatucci - era stato chiuso 6 anni fa, nel dicembre del 2019, con il trasferimento del seggio nel capoluogo, e ciò ha causato difficoltà ai cittadini, costretti a percorrere più di 10 chilometri per recarsi alle urne. La precedente amministrazione comunale ha dimostrato per 5 anni mancanza di sensibilità nei confronti di questi cittadini, che ora, invece, tornano finalmente a votare nella loro frazione". L’assessore ai lavori pubblici, Luca Castratori aggiunge: "Sono interventi che denotano vicinanza alla comunità e permettono alle persone di esercitare il diritto di voto in edifici riqualificati e accoglienti. Si parla spesso di mantenere e potenziare i servizi nelle aree interne. Riteniamo che anche la possibilità di partecipare alle elezioni senza spostarsi dal paese dove si è scelto di vivere rappresenti un passo verso questa direzione". Nel Comune di Pergola sono dodici le sezioni elettorali, sei nel capoluogo e una per ogni frazione: Pantana, Bellisio Solfare, Monterolo, Montevecchio, Cartoceto e Montesecco. In quest’ultima gli aventi diritto al voto sono 187. Tutti gli elettori del Comune ammontano a 5.290.

Sandro Franceschetti