Pergola s’inchina a sua maestà il tartufo

Dopo il grande successo della giornata d’esordio andata in scena il 6 ottobre con la presenza anche del governatore Acquaroli (gli organizzatori hanno stimato oltre 20mila visitatori) è tutto pronto a Pergola per la seconda domenica della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, che quest’anno viaggia nel segno dello slogan ‘The Unexpected Marche’.

Davvero molto ricco il programma per domani, che propone, tra l’altro, il concerto di Ivana Spagna (piazza Fulvi, ore 17,30) e un super ospite come Luciano Sorbillo, il re della pizza napoletana, l’unico pizzaiolo riconosciuto dalla Regione Campania come "eccellenza campana in Italia e nel mondo". Grazie alla collaborazione dell’azienda Rossofuoco di Pergola, Sorbillo sarà protagonista di una masterclass ai portici del palazzo comunale alle 16,30, e poi della preparazione (insieme allo chef Massimo Biagiali) della cena di qualità al ristorante ‘Marche da Magiare’, dove saranno servite anche le sue pizze al tartufo pregiato e le birre artigianali del territorio (prenotazione allo 0721.776803). Tra i motivi per non perdere questa seconda domenica della kermesse ci sono anche le iniziative Slow Food, il ritorno del treno storico che partirà con 300 turisti da Ancona, e la visita guidata al palazzo comunale e alla chiesa di San Marco aperti grazie alle Giornate del Fai.

Il via scatterà alle 10 con l’apertura, in centro storico, degli stand espositivi, della Piazza del Tartufo, del punto di degustazione della Schwarzwald (Foresta Nera) e dello spazio Slow Food dedicato alla Toscana. Ogni domenica, infatti, una diversa delegazione Slow Food anima la Fiera consentendo ai visitatori di entrare in contatto diretto coi produttori e le comunità che si identificano con le loro eccellenze della tradizione e proponendo anche show coking: la cucina dal vivo spiegata da cuoche e cuochi del progetto dell’Alleanza Sloow Food che si impegnano ogni giorno a utilizzare prodotti di prossimità buoni, puliti e giusti, per salvare la biodiversità. La ‘città dei bambini’ allestita in piazza Leopardi, degustazioni di vini doc, la possibilità di immergersi nel gusto e nella bellezza con lo speciale ‘Pacchetto cultura e cucina’ (degustazione nella Piazza del Gusto e visita al Museo dei Bronzi) e le invitanti proposte dei ristoranti locali arricchiranno ulteriormente la proposta. Tutte le info disponibili sul sito fieradeltartufopergola.it.

Sandro Franceschetti