Permuta in vista. All’ex zuccherificio alloggi, hotel e palas

All’ex zuccherificio si costruiranno un palasport da 3mila posti, un hotel (4-5 stelle) con almeno 100 camere e una sala congressi e residenze di housing sociale, mentre a Chiaruccia (area ex clinica privata) si insedierà il polo logistico alimentare. Questo il risultato al quale si dovrebbe approdare se Comune e "Cittadella srl" – la società che fa capo agli imprenditori Andreani e Paci, proprietaria dell’ex zuccherificio – troveranno l’accordo economico per la permuta delle due aree. Amministrazione comunale e privati hanno già fatto il primo passo, affidando all’Agenzia delle Entrate la stima del valore delle due proprietà. "L’iter – spiega il primo cittadino – prevede l’approvazione da parte del consiglio comunale delle varianti: l’obiettivo è di concludere l’operazione entro marzo 2026". Ad avviare il confronto con i privati è stata proprio l’Amministrazione comunale che ha avanzato la proposta di acquistare l’area dell’ex zuccherificio. "Da parte loro c’è stata apertura – riferisce Serfilippi – preferendo, però, all’acquisto una permuta con un terreno comunale di Chiaruccia, avendo in corso la trattativa per la realizzazione del polo logistico". Il sindaco chiarisce: "Per garantire la massima trasparenza, l’operazione sarà valutata dall’Agenzia delle Entrate, che fornirà una stima del valore delle aree coinvolte. Se tale stima sarà accettata da entrambe le parti, l’iter procederà con l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle varianti di valorizzazione: l’obiettivo è di concludere l’operazione entro marzo 2026". L’ambiziosa e complessa operazione dovrebbe mettere d’accordo tutti: il privato che potrà fare l’investimento del polo logistico alimentare, i cittadini che non dovranno più combattere contro le industrie insalubri, vedranno sparire gli scheletri di cemento mentre l’area sarà valorizzata e naturalmente il Comune che, dopo vent’anni di abbandono, rilancerà l’ex zuccherificio per farlo diventare un punto di riferimento per lo sport, costruendo anche una grande struttura ricettiva per il turismo congressuale e residenze per l’housing sociale, per rispondere alle carenze abitative. "L’ex zuccherificio (235mila mq, di cui 80mila occupati dagli scheletri che comunque dovranno essere abbattuti prima della consegna dell’area ndr) è una zona strategica e insostituibile – ribadisce Serfilippi – a ridosso del centro cittadino, che con il suo sviluppo contribuirà alla crescita di tutta la città". Se andrà in porto la permuta, la nuova destinazione dell’ex zuccherificio di fatto risolverebbe il problema dell’eliminazione in quella zona del divieto di industrie insalubri introdotto dal Prg Seri, adottato ad aprile 2024. "Oggi (ieri per chi legge ndr) abbiamo spedito alla Provincia – ricorda l’assessore all’Urbanistica Manocchi – le integrazioni che ci avevano richiesto sul Prg Seri-Fanesi. Una documentazione così corposa (si parla di 700 mega) che sono stati necessari 4 invii. Ora la Provincia ha 52 giorni per mandarci il Prg". A quel punto il Comune avrà 60 giorni per decidere cosa fare, tre le opzioni possibili: non adottare il Prg, lasciando decorrere i termini senza ulteriori azioni; portarlo in Consiglio comunale per l’approvazione o il respingimento; formulare osservazioni o contro-osservazioni, da inviare di nuovo alla Provincia per ulteriori valutazioni". In ogni caso il sindaco ha annunciato che l’Amministrazione, a breve, darà l’incarico per il nuovo Pug.

Anna Marchetti