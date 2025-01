Perseguita la ex e il compagno: "Eravamo seguiti anche dai droni"

Avvocato a processo per stalking nei confronti dell’attuale compagno della ex. Ieri dinanzi al giudice monocratico di Pesaro si è svolta l’udienza nei confronti di un avvocato di macerata di 64 anni. E’ accusato di aver perseguitato il fidanzato della ex convivente residente nel fanese, che si è costituito parte civile, assistito dall’avvocato Mara Roccisano. Un analogo procedimento è pendente anche dinanzi al tribunale di Ancona dove si è invece costituita parte civile la ex compagna dell’avvocato maceratese. "Ci diceva che ci avrebbe fatto licenziare e sfiancato economicamente – ha raccontato la ex compagna dell’imputato, assistito dall’avvocato Giovanni Bora e Marco Manfredi, ascoltata ieri in aula che, dopo la fine della sua relazione con il 64enne, ha iniziato una nuova storia con l’attuale fidanzato, suo collega di lavoro -. Non riusciva ad accettare la separazione. Ha detto che avrebbe chiamato le massime cariche dell’ufficio per il quale lavoriamo per svelare la nostra relazione. Il nostro codice di condotta aziendale prevede che, in caso di relazioni tra i dipendenti, gli interessati sono tenuti a comunicarlo. Lo avremmo fatto, ma lui ci ha preceduto comunicandolo ai nostri superiori prima di noi e mettendoci in cattiva luce. Non solo: più volte siamo stati pedinati da auto che seguivano i nostri spostamenti e in un’occasione ci siamo trovati perfino un drone che ci spiava. E poi lettere anonime e telefonate ai colleghi per sapere se ero presente o in ferie e dove. Mi ha messo anche un gps all’auto. Ho fatto denuncia e ho trovato nel commissariato di Fano una delicatezza unica nel trattare il caso". L’avvocato Battellini è imputato anche in un altro procedimento al tribunale di Ancona con l’accusa di aver avvelenato i suoi cani a Sirolo, tre setter irlandesi.

Ant. Mar.