Pesca illegale nel mirino. Mezza tonnellata di tonno sequestrata e distrutta

Un’operazione della guardia costiera di Fano, sabato mattina, ha portato al sequestro di 12 esemplari di tonno rosso in spiaggia a Fosso Sejore. La segnalazione riguardante lo sbarco illegale è giunta alla sala operativa dell’ufficio circondariale marittimo, che ha prontamente inviato una pattuglia sul posto. All’arrivo gli agenti hanno intercettato un furgone isotermico intestato a una ditta di Roma senza i documenti che, di norma sono prodotti dal pescatore, devono accompagnare tutta la vendita e attestano la tracciabilità del pesce. L’autista non ha dato alcuna spiegazione circa la mancanza della documentazione. Si sospetta che il tonno rosso, una specie tutelata il cui commercio deve rispettare rigide regole, sarebbe stato messo in commercio illegalmente, presumibilmente nella grande distribuzione. Il sequestro ha interessato un totale di circa 440 chili di tonno rosso e, dopo una visita da parte del personale veterinario della Asl di Pesaro, i pesci sono stati dichiarati non idonei al consumo umano e verranno distrutti. Inoltre, il trasgressore è stato sanzionato con un verbale amministrativo di 1.500 euro per la mancanza di tracciabilità.

"Le attività di controllo e vigilanza sulla filiera della pesca continueranno senza sosta da parte delle donne e degli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano al fine di tutelare il consumatore finale e garantire i livelli di conservazione e tracciabilità previsti dalle norme. L’operazione condotta dimostra il nostro impegno quotidiano nel garantire al cittadino prodotti sicuri e certificati e contrastare tutti quei fenomeni di pesca illegale che ledono i lavoratori e commercianti rispettosi delle regole e del mare quale volano delle attività marittime" afferma il comandante, tenente di vascello Maria Giovanna Trombetta. La guardia costiera di Fano ribadisce così il proprio ruolo fondamentale nel monitorare e proteggere il patrimonio ittico e la salute pubblica, confermando la determinazione a combattere ogni forma di illegalità nel settore della pesca.

ant. mar.