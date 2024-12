Pescatore cade nelle acque gelide. Collega si tuffa ma non riesce a salvarlo

di Antonella Marchionni

Si è tuffato nelle acque gelide per salvarlo, ma non è riuscito a strapparlo alla morte. E’ un tragico incidente in mare quello che si è verificato ieri, nelle prime ore del mattino, a circa 4 miglia al largo del porto di Fano. Un marinaio di 51 anni di nazionalità tunisina, imbarcato nel peschereccio Midway della flotta di Ancona, è caduto in acqua, forse a causa di un malore. Un suo collega si è gettato in mare nel disperato tentativo di salvarlo. In quel momento, a bordo, si trovavano circa una decina di pescatori compreso il comandante ma purtroppo ogni sforzo per rianimarlo è stato inutile.

L’imbarcazione, dopo la segnalazione del tragico incidente al canale di emergenza della Capitaneria di porto, è rientrata al porto di Fano dove i militari stanno indagando per ricostruire l’accaduto insieme ai tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza ambienti del lavoro dell’Ast di Pesaro e Urbino. L’indagine è coordinata dalla Procura di Pesaro.

Dalle prime ricostruzioni sembra che il marinaio fosse seduto sul bordo del peschereccio e, per cause ancora in via di accertamento, è caduto nell’acqua gelida. Tra le cause del decesso non si esclude, infatti, l’ipotermia. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso e la salma dell’uomo è stata trasportata alla camera mortuaria dell’ospedale di Fano dove, a vegliarlo, c’era un gruppo di familiari, colleghi e amici.

Nella serata di ieri il personale della Capitaneria di porto era ancora impegnato ad ascoltare i testimoni, per lo più di origine indonesiana e nordafricana, anche grazie all’aiuto di alcuni interpreti per favorire la comprensione e tentare di ricostruire i contorni dell’accaduto. La tragedia accaduta ieri riporta l’attenzione sul tema della sicurezza del lavoro che è costantemente oggetto di attenzione anche da parte della Prefettura.

Le scorse settimane, durante un vertice con le principali organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil), Confindustria e sue associate nonché diverse amministrazioni quali Ispettorato Territoriale del Lavoro, Inps, Inail e Azienda Sanitaria Territoriale (Ast), il prefetto Emanuela Saveria Greco aveva sottolineato l’importanza di una cooperazione fattiva tra tutte le componenti sociali, istituzionali e le imprese. "Molte volte il problema è di formazione o informazione che manca. Seguiremo diverse traiettorie per migliorare la situazione. Ci saranno future intese volte a migliorare la condizione di sicurezza nei luoghi di lavoro".