Pesce e sport, che boom: "In città 3300 presenze"

La stagione estiva si apre con numeri importanti e il tutto esaurito. Il primo weekend di giugno, favorito dal lungo ponte della Festa della Repubblica e da un meteo perfetto – sole pieno e temperature fino a 30 gradi – ha portato in città un’ondata di turisti che ha riempito spiagge, ristoranti e strutture ricettive. Secondo i dati diffusi dall’amministrazione comunale, sono 3.300 le presenze registrate tra hotel, campeggi e b&b. "Segno che Fano sta tornando protagonista nel panorama turistico marchigiano" si legge a corredo dei numeri.

Già dal venerdì, infatti, l’occupazione delle strutture ha iniziato a salire, raggiungendo il picco sabato e domenica, con l’80-90% di camere occupate in molte zone. A fare da traino a questo boom, due eventi principali. Il primo è stato il BrodettoFest, che ha richiamato migliaia di visitatori al Lido per tutta la durata del weekend. Tra show-cooking, concerti, degustazioni e laboratori, la zona mare ha offerto un colpo d’occhio spettacolare, con picchi stimati attorno alle 5mila persone solo nella serata di sabato. Non da meno l’impatto dello sport, con la Twelve Cup di volley Under 12 organizzata dalla Virtus, che ha portato in città 20 squadre da tutta Italia: circa 800 persone tra atleti, tecnici e famiglie hanno soggiornato tra venerdì e domenica. Contemporaneamente, al Palas Allende si sono svolti i campionati italiani assoluti silver e gold di trampolino elastico, con 40 squadre da ogni regione e una media di 400 presenze giornaliere tra sabato e domenica.

Anche la cultura ha avuto il suo spazio: il Museo Civico e San Pietro in Valle hanno accolto oltre 650 visitatori complessivi, con la presenza d’eccezione dello storico dell’arte Claudio Strinati, giunto in visita privata per ammirare da vicino il patrimonio artistico cittadino. "Un weekend che conferma quanto Fano sia una città viva e attrattiva", ha commentato il sindaco Luca Serfilippi, sottolineando il valore di questi risultati per il rilancio del turismo locale. Gli fanno eco l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi, che ha definito "un riconoscimento al valore del nostro patrimonio" la visita di Strinati, e l’assessore al Turismo Alberto Santorelli, soddisfatto di "un’offerta integrata che ha funzionato: cultura, mare, gastronomia e sport insieme, e i numeri lo dimostrano".

L’estate, insomma, pare essere partita con il vento in poppa. E il ricco calendario di eventi messi in campo per l’intrattenimento e l’accoglienza dei visitatori, dice che Fano si prepara a cavalcare l’onda.

