Piano del traffico, indietro tutta. Va in soffitta il test di via Trave

Fano, 22 ottobre 2024 – Da metà novembre spariranno i restringimenti in via Trave. Dopo tre anni di ‘sperimentazione’ e proteste, la giunta Serfilippi ha deciso di cancellare le modifiche alla viabilità di via Trave fortemente volute dalla giunta Seri e in particolare dall’ex assessore Fabiola Tonelli, per rallentare la velocità delle auto nel primo tratto della strada, tra via della Giustizia e la rotatoria. Spariranno gli spartitraffico in cemento ma rimarranno il limite dei 30 e, all’altezza della palestra Trave, l’attraversamento pedonale rialzato con i lampeggianti luminosi. Lo stesso sistema di illuminazione sarà posizionato all’inizio di via Trave, sia sul lato di viale della Giustizia via sul lato opposto della rotatoria, per indurre gli automobilisti a rallentare. Non sarà invece eliminata, almeno per il momento, la mini rotatoria tra via Trave, via Del Signore e via Venturini, creata sempre nel 2021.

La decisione di mantenere o eliminare quella rotatoria rientrerà nelle valutazioni del Put (Piano urbano del traffico), incarico affidato nei giorni scorsi per un importo di 126mila euro alla Net Engineering di Padova che dovrà redigere anche il Piano delle ciclabili e aggiornare il Pums (Piano della mobilità sostenibile) oltre a tenere in considerazione il Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche). “Sul Put – afferma il sindaco Luca Serfilippi – ho molte aspettative: Fano non è una città sicura per pedoni, ciclisti e neppure per gli automobilisti. Ci attende una grande sfida soprattutto se si considera che l’ultimo Put risale a più di vent’anni fa quando era sindaco Carnaroli”.

Tra le criticità da risolvere, il primo cittadino e l’assessore Alessio Curzi hanno già individuato “la lunga fila di auto che ogni mattina si crea all’incrocio tra via Roma e via dell’Abbazia, la situazione di estrema pericolosità in via Roma all’uscita degli studenti della Nuti che devono attraversare la Statale 16 o attendere l’arrivo degli autobus. Così come va trovata una soluzione per le tante auto in doppia fila che attendono i figli davanti alle scuole, al Corridoni come al Poderino o in via Mariotti”. La richiesta ai tecnici del Put è di “rendere sicure le ciclabili e favorire le interconnessioni” per facilitare gli spostamenti dai quartieri periferici al centro città, ma anche per raggiungere i posti di lavoro in bicicletta.

“Non saranno sacrificati i parcheggi a favore delle ciclabili – hanno spiegato gli amministratori – dove sarà necessario si farà la scelta del senso unico”. Il Put richiederà la collaborazione di molti soggetti interessati (residenti, scuole, polizia locale, protezione civile), poi dovrà superare l’esame della giunta e infine essere approvato entro un anno, dal consiglio comunale. L’anno successivo sarà dedicato alla verifica sul campo della nuova viabilità. In attesa dell’elaborazione del Put, la giunta metterà mano al piano parcheggi. “Sarà necessario rivedere i parcheggi a pagamento in centro storico – ha concluso il sindaco – vuoti la maggior parte dei giorni e prevedere gli abbonamenti per i residenti e gli esercenti”.