Piazza Costa, i lavori partiranno martedì

Che fine hanno fatto i lavori di piazza Costa? Partiranno martedì della prossima settimana e interesseranno in contemporanea l’area lungo i negozi e la pescheria. La buona notizia riguarda soprattutto i commercianti della pescheria perchè non sarà più necessario fermare le loro attività per due settimane, come ipotizzato inizialmente. I lavori della pescheria saranno eseguiti di lunedì (giorno di chiusura) e nel pomeriggio degli altri giorni della settimana.

"Finalmente questa mattina (ieri per chi legge ndr) – racconta il presidente del Comitato degli ambulanti, Massimo Terzini – dopo oltre due mesi di silenzio, l’assessore Gianluca Ilari è passato in piazza Costa per dirci che il cantiere al 90% ripartirà martedì prossimo".

"Sappiamo – chiarisce Terzini – che solo metà dell’area, a ridosso dei negozi, quella dalla pescheria verso via Montevecchio, sarà interessata dai lavori, inizialmente faranno dei sondaggi per verificare la presenza o meno dei reperti archeologici: sono 5-6 gli ambulanti che si dovranno spostare nella zona già riqualificata".

"L’assessore Ilari – riferisce Alfredo che ha l’attività all’interno della pescheria – ci ha assicurato che i nostri negozi rimarranno aperti e che i lavori si effettueranno durante la chiusura delle attività". Nella pescheria saranno rifatti gli intonaci interni, eliminati i cavi elettrici volanti, pulita la pavimentazione, tinteggiato l’edificio e si installeranno i cancelli.

La "fase 3", quella che corre lungo i negozi, avrebbe dovuto essere avviata agli inizi di marzo per terminare entro la fine dell’anno ma la data di ripresa del cantiere è stata via via rinviata fino ad arrivare oltre la metà di agosto. Un intervento, quello di piazza Costa (1,4 milioni di euro) partito a gennaio 2024, con la giunta Seri e continuato con la giunta Serfilippi, che si è rivelato da subito problematico per la non facile convivenza tra gli ambulanti, che inizialmente hanno rifiutato il trasferimento al Pincio, e il cantiere, tra polvere e rumore.

A complicare ulteriormente la situazione i reperti archeologici emersi nel corso degli scavi che hanno richiesto l’intervento della Soprintendenza e rallentato l’esecuzione delle opere. Per i disagi subiti, gli ambulanti hanno chiesto al Comune "una riduzione del canone dovuto ma l’ipotesi non è stata neppure presa in considerazione".

Anna Marchetti