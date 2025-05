"Piazza Costa, serve un’esplorazione archeologica accurata"

"Serve un’esplorazione archeologica accurata nell’ultima area di cantiere di piazza Costa perchè vicina, a detta di diversi studiosi, al foro romano e agli eventuali resti della Basilica di Vitruvio". E’ quanto suggerisce l’ex ispettore della Soprintendenza Gabriele Baldelli in allarme dopo le ultime dichiarazioni dell’assessore Gianluca Ilari (foto) che, di fronte alla preoccupazione degli esercenti per eventuali ritrovamenti archeologici, ha assicurato: "Gli scavi non supereranno i 30-40 cm e gli approfondimenti si faranno solo su richiesta della Soprintendenza".

"Ho l’impressione – commenta Dino Zacchilli, presidente del Centro studi Vitruviani – che siano parole un po’ tattiche. Ho piena fiducia nelle dichiarazioni del sindaco Luca Serfilippi e dello stesso assessore Ilari di qualche mese fa quando dissero che avrebbero dedicato particolare attenzione al secondo settore, sapendo che l’area ha un potenziale archeologico molto più interessante. Non credo vorranno contraddirsi e mancare un’occasione unica per esplorare archeologicamente l’area come merita e restituire alla città almeno la conoscenza diretta della propria storia antica". "Non mi preoccupo più di tanto – aggiunge il conte Luciano Bracci – anche nell’altro tratto della piazza si è partiti con 30 cm e poi si è scavato più in profondità. In ogni caso se non dovesse emergere nulla di eccezionale si ricoprirà per evitare il deterioramento".

Baldelli, però, chiama in causa la Soprintendenza "muta dal 2 luglio scorso. Vorrei sapere – afferma – qual è la forma specifica di tutela archeologica che sta applicando su piazza Costa, quali prescrizioni ha dettato, quale forma di controllo ha esercitato e, soprattutto, cosa dice sull’inversione di propositi dell’Amministrazione comunale in merito alla profondità degli scavi, visto che la nuova copertura della piazza è sostanzialmente irreversibile".

Baldelli porta poi alcuni esempi di pavimentazioni delle piazze centrali delle città (Venezia e Viterbo, le più recenti ndr) e dei relativi ritrovamenti archeologici "puntualmente comunicati – fa notare – dalla Soprintendenza e non dai Comuni. Non si capisce perchè su Fano, la Soprintendenza dai primi di luglio abbia scelto la strada del silenzio facendo parlare solo l’Amministrazione comunale".

Anna Marchetti