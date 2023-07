Fano, picchiato a sangue dal branco a 18 anni per una sigaretta: ecco cosa è successo

Fano (Pesaro e Urbino) 25 luglio 2023 - “Mi hai pestato la sigaretta” gli ha detto uno sconosciuto prima che un amico lo colpisse in faccia con un pugno. Un pretesto per attaccar briga, otto contro uno. E’ finito così al pronto soccorso con il naso rotto e numerose contusioni un 18enne fanese, pestato a sangue da un gruppo di giovani stranieri di età compresa tra i 18 e i 23 anni scesi a Fano dall’entroterra per trascorrere un sabato sera di follia al Lido.

Cinque di loro sono stati identificati e denunciati a piede libero dai Carabinieri della Stazione di Fano, al comando del Luogotenente carica speciale Mario Facciolla, che hanno chiesto per loro anche un “daspo” per la movida fanese.

I fatti risalgono alla notte tra il 18 e il 19 giugno, intorno all’una di notte, quando il fanese, intento a trascorrere la serata in compagnia di alcuni amici, è stato improvvisamente bloccato da un giovane. Questo sconosciuto, che era in evidente stato di alterazione e si trovava in compagnia di altri ragazzi, lo ha accusato di avergli calpestato una sigaretta cadutagli accidentalmente. Ha provato ad allontanarlo e ad allontanarsi lui stesso, ma in quel frangente uno degli amici del primo gli ha sferrato un pugno in volto. Inutile il tentativo di fuga, perché il resto della comitiva del facinoroso, almeno 7- 8 persone stando alla successiva denuncia sporta dal fanese, si è avventata contro il ragazzo colpendolo violentemente con calci e pugni.

La vittima, nonostante le ferite, è ritornato a casa, salvo poi rendersi conto, dopo due giorni, che la gravità delle ferite imponevano le cure presso il Pronto Soccorso.

Dopo la denuncia, i carabinieri sono riusciti a identificare i responsabili, un compito non facile visto che nessuno degli aggressori era conosciuto alla vittima. Ad aiutarli l’analisi delle numerose immagini registrate dalle telecamere pubbliche e private nei pressi del luogo dell’aggressione, integrate dalle dichiarazioni di vari testimoni, che hanno consentito ai militari di identificare i cinque autori dell’aggressione, tutti ragazzi giovanissimi tra i 18 e 23 anni.

Gli stessi sono stati denunciati quindi alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro per lesioni personali aggravate in concorso. A loro carico è stato inoltre proposta la misura del Daspo urbano, avente la finalità di vietare loro l’accesso – per un tempo determinato - alle zone Lido e Arzilla.