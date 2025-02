Piccillo, la mascotte dei carristi: "Il mio sogno è iniziato a 12 anni"

di Tiziana Petrelli

Tra i giganti di cartapesta e i carri di seconda categoria del Carnevale di Fano 2025, spicca per innovazione il piccolo "Sogno la Luna" che introduce nella realizzazione delle opere dei maestri fanesi della cartapesta, un elemento mai visto prima a Fano: un ledwall, cioè un grande schermo che somiglia a un ’muro di led’. L’autore di questa novità è Piero Piccillo, carrista di appena 26 anni, il più giovane tra coloro che hanno realizzato le opere d’arte che sfilano lungo viale Gramsci. Un talento emergente che ha iniziato il suo percorso nel mondo della cartapesta fin da bambino, grazie a dei corsi che oggi - ahimè - non si fanno più. "Un giorno una vicina di casa portò a mia madre un ritaglio di giornale che raccontava di alcuni corsi di cartapesta organizzati dal maestro Giovanni Sorcinelli. Avevo sei o sette anni quando mia madre mi ci portò, e da allora li ho frequentati tutti, fino a diventare collaboratore della sua associazione".

Quando hai iniziato a lavorare concretamente ai carri?

"Nel 2011. Avevo 12 anni quando il mio nome comparve per la prima volta tra i collaboratori di Fantagruel".

Ora sei il carrista più giovane?

"Sì, il più giovane dopo di me a firmare i carri è Vassilich che ne ha 37. Ma tra i collaboratori, c’è anche Tommaso Uguccioni, che ha 17 anni. Per il resto di giovani non ce ne sono più".

Questo ti preoccupa?

"Purtroppo sì. Una delle poche aperture ai giovani, nel senso di affidargli una progettazione vera e propria, è stata fatta da Sorcinelli. Ne sono la dimostrazione. Un tempo il mondo dei carristi era molto chiuso. Oggi temo si stia tornando a quel modello. Non essendoci più corsi di formazione, la gente non si avvicina più".

Secondo te perché?

"Viviamo in un’epoca in cui bisogna dimostrare di essere ’fighi’, come dice Lucio Corsi. Ed è considerato più figo fare altro che sporcarsi le mani facendo un carro. Fare un carro richiede tempo, fatica e passione. Non tutti sono disposti a investire tanto per qualcosa che magari non viene riconosciuta".

Come è nato il progetto del tuo carro?

"Giovanni mi chiese di realizzare un bozzetto. Ero a Torino a un concerto dei Massive Attack. Il tema del Carnevale era ’i sogni son desideri’ e l’idea di un Pierrot sulla Luna mi sembrò perfetta: dopo tante lacrime e derisioni, il sognatore ce la fa. Il concerto mi ha influenzato molto: proiettavano immagini di attualità, in particolare sulla guerra. Così ho deciso di inserire il ledwall, già visto in altri Carnevali italiani, come novità importante".

I 3 minuti del video sono forti: come l’hai sviluppato?

"Ho lavorato con Francesco Longhini, conosciuto ai corsi di cartapesta. Ho voluto ricordare che esistono sognatori, ma anche chi non può neanche permettersi di sognare. Si parte da Gesù Cristo, forse il più grande sognatore, poi Copernico, Leonardo da Vinci, Walt Disney, i Beatles, fino alla situazione in Palestina".