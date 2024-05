Pienone per gli eventi sportivi. E’ l’ora del ’Rowing Beach Sprint’

Strutture ricettive piene e tanto sport da godere in questo weekend. Per domenica, infatti, Fano non si prepara solo ad accogliere i podisti della Collemarathon… ma anche i 380 atleti della 2° tappa del Trofeo Filippi, una gara internazionale di ‘Rowing Beach Sprint’, specialità del canottaggio che si pratica su imbarcazioni da coastal rowing (canottaggio costiero) e che da pochi mesi è stata aggiunta al programma dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. "Una gara che si preannuncia di alto livello - hanno spiegato Piergiorgio Bonazzelli, presidente Club Nautico Fanese del Lido e ?Fabio Patrignani, direttore di gara - vista anche la presenza di un nutrito gruppo di atleti stranieri provenienti da Austria, Croazia, Egitto e Svezia. Tanti gli atleti in gara, circa 380, con una bella partecipazione di beach rowers Under19 e senior; segno che questa disciplina sta prendendo piede tra i più giovani e tra gli agonisti". Il programma della manifestazione si aprirà ufficialmente questo pomeriggio con il Meeting dei Team Manager che prevede anche una serie di eventi collaterali per animare il week end di gara. Si comincia questa sera con il Panathlon di Fano che avrà ospite a cena il presidente della federazione Giuseppe Abbagnale che si racconterà e illustrerà gli sviluppi futuri del canottaggio Beach Sprint, disciplina sulla quale il Club Nautico Fanese sta puntando molto per far tornare il canottaggio nella sua città. "Il sabato pomeriggio alle 16 - proseguono gli organizzatori - grande caccia al tesoro per scoprire Fano, i suoi tesori, la sua storia con un occhio anche all’ambiente e allo sport. Si perchè alcune delle prove riguarderanno proprio il Beach Sprint. tale iniziativa è realizzata grazie al progetto Erasmus+ Sport Crossing del quale il Club Nautico Fanese è partner ed avrà il suo epilogo ad ottobre con un evento internazionale: una gara di coastal aperta a tutti nella quale si sfideranno le 6 nazioni partner del progetto. Ad animare la spiaggia ci penserà il nostro Luca Broggini, accompagnato da Sankio Dj e dal corpo di ballo della NLAcademy". Le gare vere e proprie, saranno visibili gratuitamente dai due moli di Levante e Ponente, e si svolgeranno sabato e domenica dalle 9.

Tiziana Petrelli