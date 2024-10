Pietra tombale sui venti milioni destinati alla strada di Gimarra

Pietra tombale sui 20 milioni di euro destinati alla strada di Gimarra e persi dall’amministrazione di centrosinistra. Il Ministero delle Infrastrutture ha detto "no" all’estremo tentativo della giunta Serfilippi di recuperare le risorse, destinando 10 milioni di euro alla biblioteca Federiciana e l’altra metà alla riqualificazione di tutto il lungomare di Sassonia, dal porto a Sassonia 3. Non ha giocato a favore del sindaco Luca Serfilippi e dell’assessore Gianluca Ilari, che il mese scorso avevano incontrato a Roma il ministro Matteo Salvini, neppure la presentazione del progetto esecutivo (foto) della nuova Federiciana, firmato da un grande architetto come Mario Cucinella.

A questo punto per non perdere l’opportunità di realizzare il progetto c’è solo la strada dei mecenati e degli imprenditori. Da ieri, sul sito del Comune, è stato pubblicato un bando, valido 30 giorni, per l’individuazione di sponsor per circa 10milioni di euro. Se dovesse sfuggire anche l’ultima occasione del bando, il Comune dovrebbe dire addio perfino ai 2,5 milioni di euro di fondi Pnrr che il progetto di Cucinella si era aggiudicato vincendo il bando del Ministero della Cultura sull’accessibilità di musei, archivi e biblioteche. "Non vogliamo faarci sfuggire – ha ribadito l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari – l’opportunità di realizzare un’opera visionaria e strategica per la città, il cui progetto è stato pagato dall’armatore Corrado Montanari". E proprio per mettere in campo tutte le forze a disposizione per il successo del bando a brevissimo il sindaco Luca Serfilippi incontrerà Montanari, Cucinella e la nota bibliotecaria Antonella Agnoli. "Speriamo di poter valorizzare il prestigio e la visibilità dell’architetto Cucinella – ha commenta l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi – una figura di spicco nel panorama dell’architettura contemporanea". Tutte politiche le valutazioni del sindaco Serfilippi sulla debacle dei 20 milioni di euro: "Sono la dimostrazione della totale incapacità della giunta di centrosinistra, che non è riuscita nemmeno a garantire un contributo già assegnato". Poi l’attacco diretto all’ex vice sindaco, candidato sindaco del centrosinistra e attuale capogruppo Pd Cristian Fanesi: "E’ sua la responsabilità di quei 20milioni di euro: passerà alla storia come l’unico amministratore capace di perdere risorse già garantite. Mi chiedo cosa ne pensi Minardi che quel finanziamento lo aveva trovato". E ancora Serfilippi: "Ci danno lezioni sull’hospice pediatrico (il riferimento è alle critiche per i ritardi nell’avvio del progetto ndr) proprio coloro (il Pd) che hanno perso i 20 milioni di euro per la strada di Gimarra".

Anna Marchetti