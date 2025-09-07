Il Pincio srotola i colori della pace: l’arcobaleno conquista una città

Fano, 7 settembre 2025 – Le donne di Fano al lavoro per la pace. Alle bombe e alla violenza delle guerre, ben 80 donne hanno contrapposto creatività e abilità manuale dando vita ad una mega Bandiera della Pace (11 metri di larghezza x 35 metri di lunghezza) frutto di un lavoro collettivo e della voglia di partecipare. Ieri pomeriggio quella che le organizzatrici hanno chiamato “Tessitura della Pace” – ispirata all’immagine creata dall’illustratice di Pergola Assunta Toti Buratti per l’edizione di quest’anno di Impronte Femminili – è stata distesa al Pincio in tutta la sua ampiezza, ai piedi dell’Arco d’Augusto ed è diventata protagonista di una perfomance collettiva guidata da Silvia Delloca. I 95 kg di stoffa, dei 7 colori dell’arcobaleno, sono stati animati da un gruppo di donne vestite di bianco che hanno sollevata la Bandiera al ritmo della musica, del vento e delle parole.

La “Tessitura della Pace non ha sventolato in cielo come una bandiera qualsiasi ma è stata posta sul terreno dove potra’ simbolicamente mettere le radici della pace. L’azione artistica eseguita ieri al Pincio, ripetuta per due volte, ha attirato l’attenzione delle persone che casualmente attraversavano la piazza, incuriosite dall’effetto scenico della perfomance.

Il progetto della “Tessitura della Pace” nasce dall’idea di Elisabetta Duchi, che ha organizzato l’evento insieme alla consigliera comunale Sara Cucchiarini (Pd) e Delloca che ha curato l’esibizione. L’evento si e’ concluso con i coristi dell’Incontro internazionale polifonico. Presente l’assessore alla Cultura, Lucia Tarsi, il consigliere regionale Renato Claudio Minardi che ha anche partecipato alla perfomance, l’ex sindaco Massimo Seri e la segretaria provinciale del Pd, Rosetta Fulvi.